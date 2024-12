Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: stasera su Rai 1 la quarta e ultima puntata della seconda stagione

Anticipazioni TV

Si concludono stasera su Rai 1, almeno provvisoriamente, le avventure della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, il personaggio creato dalla penna di Diego De Silva e interpretato con magistrale bravura da Massimiliano Gallo, al suo primo ruolo da protagonista assoluto, che ha conquistato con questa serie nuovi appassionati delle sue storie. Va in onda infatti in prima serata, insolitamente di lunedì per la prossima programmazione natalizia (immaginiamo) la quarta puntata della seconda stagione. C'è ancora parecchia carne al fuoco e vediamo come la risolveranno gli sceneggiatori e il regista Luca Miniero.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso 2: la trama della quarta e ultima puntata

Mentre Benny (Luca Gallone) si ritrova alle prese con una strana, ma affascinante, donna di nome Ega che conduce un laboratorio teatrale con un gruppo di persone deluse dall'amore, che si definiscono Impantanati, Malinconico (Massimiliano Gallo) continua le indagini su Venere. Antonella confessa di avere subito una violenza a una delle feste private del ricco imprenditore Ludovico Cardinale e afferma che Venere, nonostante non risulti dai tabulati né dalle testimonianze, era a una di quelle feste la sera in cui è morta. Malinconico e Tricarico (Francesco Di Leva) scopriranno un losco giro in cui sono coinvolti insospettabili personaggi della Salerno bene.

Dalle note di regia di Luca Miniero

Nella nuova edizione, Salerno presta tutta la sua bellezza e originalità non solo attraverso gli ambienti esterni, e il Sud, con tutti i suoi sapori e colori, è raccontato in una chiave nuova e inedita. Una particolare attenzione alla fotografia, grazie al raffinato contributo di Francesco Di Pierro, alle scenografie di Francesca Passadore, i costumi di Eleonora Rella, unitamente alla recitazione degli attori fanno il resto. La grandezza del cast che recita in questa stagione, così come fu del resto per la precedente, rende la serie di Vincenzo Malinconico una commedia all’italiana mescolata con elementi assolutamente contemporanei. Dopo la grande interpretazione in “Napoli Milionaria!” Massimiliano Gallo si ripresenta al pubblico televisivo come battitore libero nel prezioso cast di questa serie. Da Francesco Di Leva a Teresa Saponangelo, passando per Giulia Bevilacqua, Giovanni Ludeno e Paola Minaccioni, oltre che le nuove promesse Chiara Celotto, Carolina Rapillo e Francesco Cavallo, orbitano tutti intorno al personaggio di Vincenzo Malinconico sul palcoscenico di una storia tutta italiana. In questa nuova stagione il racconto si tinge inoltre di trame noir con l’omicidio di una splendida ragazza, che fa da tirante per tutto il corso delle quattro serate, e consente a Malinconico di acquisire gli strumenti per un profondo riscatto. Da avvocato affascinante, ma con uno stile impopolare e le maniere da uomo senza qualità, in questa nuova edizione si evolve finalmente in un avvocato di Successo, senza perdere la sua simpatia. Personalmente ho sempre amato i romanzi di Malinconico di Diego De Silva, per quel disincanto dignitoso così meridionale e quello spirito guerriero, che rende il protagonista un eroe dei sentimenti di oggi così liquido e incerto.