Vincenzo Malinconico 2: stasera su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione

Tornano le avventure del simpatico avvocato Vincenzo Malinconico, dai romanzi di Diego De Silva. Stasera la prima puntata della nuova stagione. La trama.

E dunque rieccolo, con la sua cartella stretta sotto il braccio come fosse la copertina di Linus, i suoi interrogativi sulla vita, i consigli del suo "angelo custode" Mister Fantasy (Carlo Massarini) e i pasticci nella vita amorosa. Parliamo ovviamente di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, la divertente serie diretta da Luca Miniero, tratta dai romanzi "I valori che contano", "Sono felice, dove ho sbagliato?" e dal racconto "Patrocinio gratuito, tutti editi da Einaudi, di Diego De Silva e interpretata con grande verve da Massimiliano Gallo. Dopo il successo della prima stagione, le storie di Malinconico tornano da domenica dicembre su Rai1 in prima serata per quattro appuntamenti. L'ultima puntata era andata in onda il 10 novembre 2022 e prima di parlarvi della trama e delle novità di questa stagione, vi (e ci) rinfreschiamo la memoria, anche se si può fare un veloce ripasso su Raiplay.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: dove eravamo rimasti

Avevamo lasciato il nostro avvocato mentre risolveva l'omicidio della giovane Brooke Fantasia, figlia del macellaio di camorra Mimmo o' burzone. Il suo rapporto con Alessandra Persiano (Denise Capezza) procedeva serenamente quando l'improvviso arrivo del figlio di lui, Alf riaccendeva le insicurezze della donna, spingendola a prendere in considerazione nuove proposte lavorative. Vincenzo veniva poi contattato da Veronica (Ana Caterina Morariu), la bella moglie di Tarallo (Michele Placido), un potente avvocato, che gli chiedeva di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L'avvocato Starace Tarallo era così determinato a vincere la causa di separazione da offrire inutilmente a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa. Anche Veronica sembrava vittima del fascino del nostro integerrimo avvocato.

Vincenzo Malinconico 2: la trama della prima puntata

Malinconico, distrutto per la fine della relazione con Alessandra Persiano, è sul divano di casa sua. Improvvisamente, il campanello suona: è Venere D’Asporto (Carolina Rapilo), una ragazza brillante e spiritosa che fa la prostituta. Venere sta fuggendo da una retata in una casa di appuntamenti che si trova nel palazzo. I due, nonostante le iniziali resistenze di Malinconico, stringono un rapporto confidenziale e, quando inizia a ricevere delle strane minacce, Venere si rivolge proprio a lui. Venere ha una bambina, Gioia, alla quale vuole regalare il futuro migliore e Malinconico, che nel frattempo ha accettato un nuovo lavoro presso il rifondato studio Lacalamita, riesce a convincere la ragazza a smettere di fare la prostituta e, chiedendo aiuto a Nives, la fa assumere come segretaria. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, dopo una misteriosa telefonata, Venere dice a Malinconico che ha un’ultima cosa da fare. Ma prima che Malinconico possa scoprire di cosa si tratti, Venere viene trovata morta su una spiaggia.

Vincenzo Malinconico: il cast

Anche in questa stagione della serie ritroveremo alcuni dei volti della prima, con nuove aggiunte. Tornerà Teresa Saponangelo nel ruolo dell'ex moglie di Vincenzo, Nives, la figlia Alagia (Chiara Celotto), il figlio Alfredo detto Alf (Francesco Cavallo), l'ex suocera Assunta (Lina Sastri) e il variopinto Tricarico (Francesco Di Leva), il ragioniere Espedito Lenza (Giovanni Ludeno), il nuovo socio di Vincenzo, Benny Lacalamita (Luca Gallone) e, ovviamente, Carlo Massarini nel ruolo dell'amico immaginario Mister Fantasy. Si aggiungono al cast Giulia Bevilacqua nel ruolo di una cronista giudiziaria, Paola Minaccioni (Addolorata), Simone Colombari, Marco Leonardi e molti altri che arricchiranno a ogni puntata le avventure dell'avvocato Malinconico. Ci sarà da divertirsi, ne siamo certi! Appuntamento ogni domenica in prima serata su Rai 1.