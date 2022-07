Una Vita non va più in onda: la Soap di Canale 5 va in vacanza dall'1 al 19 agosto 2022

Anticipazioni TV

Lunga pausa estiva per la Soap di Canale5. Una Vita non andrà in onda da domani, 1° agosto 2022, al 19 agosto 2022. Scopriamo insieme cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà.

Sarà un agosto caldissimo quello che ci aspetta dal 1°agosto 2022 ma anche senza Una Vita! La Soap di Canale5 si prende una lunga pausa estiva, da domani sino a venerdì 19 agosto 2022. Per più di 20 giorni - il ritorno è previsto per lunedì 22 agosto – dovremo quindi rinunciare alla compagnia delle vicende di Calle Acacias, che da fine mese andranno in volata sino al finale di stagione, previsto già per la fine di questo lungo anno.

Una Vita: lunga pausa estiva dall'1 al 19 agosto 2022

Come succede ogni estate, le Soap di Canale5 cambiano i loro palinsesti estivi. Quest'anno tocca a Una Vita lasciare la sua consueta striscia pomeridiana e andare in ferie. Al suo posto, oltre ad alcuni film tv, ci sarà Beautiful, che andrà in onda con doppi episodi. Di solito ad andare in vacanza sono i dipendenti della Forrester Creations ma stavolta è il turno degli abitanti di Calle Acacias 38. La ragione potrebbe essere molto semplice e potrebbe derivare dalla conclusione, praticamente imminente, della serie spagnola.

Una Vita: ecco quando ci sarà il finale di stagione

La Stagione che abbiamo visto in onda sino a oggi, è ultima di Una Vita. La Soap si è già conclusa in Spagna e senza che ci possano essere speranze di un ritorno. In Italia siamo agli sgoccioli. Le vicende di Calle Acacias potrebbero concludersi già durante questo autunno, lasciando quindi libera la striscia pomeridiana, da lei occupata ormai da diversi anni. Per evitare che i fan della Soap, anch'essi in ferie estive, perdessero le ultime puntate, Canale5 e Mediaset hanno quindi pensato di interrompere la messa in onda, lasciando a Beautiful il compito di sopperire all'assenza. Le storie dei cittadini di Los Angeles sono ben lungi dal concludersi e anzi The Bold and the Beautiful, fulgida trentenne, è stata rinnovata per altre gloriose stagioni.

I Palinsesti estivi delle Soap per Agosto 2022: no a Una Vita, sì a Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani

Con Una Vita fuori dai giochi estivi, i palinsesti Mediaset cambiano. Da domani, lunedì 1°agosto 2022 vedremo Beautiful alle 13.45, Terra Amara alle 14.10 e Un Altro Domani alle 15.35. Tutto questo dal lunedì al venerdì mentre per il week end ci sarà un'altra programmazione, probabilmente con il solo Beautiful in onda e con il probabile ritorno sabato 20 e domenica 21 degli episodi di Acacias 38. Il ritorno ufficiale settimanale di Una Vita è invece previsto per lunedì 22 agosto 2022. Per Calle Acacias non sono poi previsti ulteriori stop almeno non sino alla conclusione, salvo qualche cambiamento dell'ultimo momento.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10