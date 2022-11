Una Vita Anticipazioni Spagnole: La tragica morte di Aurelio e Genoveva!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, i coniugi Quesada sono uniti da un drammatico destino: moriranno lo stesso giorno, e allo stesso modo. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, poco dopo la misteriosa dipartita di Aurelio, Genoveva ha fatto entrare in casa la figlia ritrovata, Gabriela. Le Anticipazioni spagnole delle ultime puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che il messicano è ancora vivo, ed è pronto a vendicarsi della moglie, uccidendo la ragazza. D'impulso, la Salmeron si mette davanti a Gabriela, prendendosi un proiettile al suo posto. A questo punto, sopraggiunge Marcelo, che a sua volta spara al Quesada per fermarlo. L'ex militare muore sul colpo; la Dark Lady, invece, spira lentamente... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Gabriela sta avvelenando Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Genoveva ancora vestita di nero per la recente morte di Aurelio e del bambino che portava in grembo, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista esalare il suo ultimo respiro. Ad oggi, la Dark Lady può godere della compagnia di Gabriela, la figlia che, anni prima, aveva abbandonato in fasce. Gabriela, che all'apparenza è amorevole con la Salmeron, in realtà la sta avvelenando...

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Aurelio è vivo e minaccia con una pistola Gabriela!

Ignara del fatto che la stia lentamente uccidendo, la signora salverà persino la vita all'erede. Il messicano, che in verità non morì nell'esplosione dei suoi laboratori, piomba all'improvviso nell'appartamento di Genoveva. Determinato a vendicarsi - in particolare per l'omicidio di sua sorella Natalia -, il Quesada punta una pistola contro la figlia della moglie, dichiarando che, presto, la Salmeron vedrà Gabriela morire sotto ai suoi occhi.

Gabriela è felice della morte di Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La donna, in preda alla disperazione, fa da scudo umano all'erede, e si prende una pallottola al posto suo. A questo punto sopraggiunge Marcelo, il quale a sua volta spara all'ex militare, ammazzandolo. Conscia che le resti poco da vivere, Genoveva esprime il suo ultimo desiderio: vuole avere un confronto con Felipe, per chiedergli se ci sia stato anche un solo momento della sua vita in cui l'ha amata. L'avvocato va a trovare l'ex consorte e, dopo averle dato una risposta affermativa, le fa sapere che, comunque, non la perdonerà mai per il male che gli ha fatto, e che ha fatto a tutti i suoi cari. L'Alvarez-Hermoso se ne va, lasciandosi alle spalle la Salmeron agonizzante. Quando quest'ultima sta per spirare, Gabriela le si avvicina. La fanciulla si dichiara sorpresa: non si sarebbe mai immaginata che Genoveva, un giorno, le avrebbe salvato la vita. Gabriela definisce la mamma una figura per metà angelo e per metà demone, e poi la Salmeron muore. La giovane non perde tempo, ed inizia ad atteggiarsi come la signora della casa...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10