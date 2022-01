Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva e Aurelio alleati!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva, uscita dal carcere, cerca un complice tanto spietato quanto lei... e lo trova in Aurelio!

Nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva è dietro le sbarre perché accusata dell'omicidio di Marcia. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la Dark Lady riuscirà a trovare il modo per tornare a piede libero; dopodiché, si alleerà con Aurelio per vendicarsi di tutto il quartiere!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva si allea con Aurelio!

Mentre noi vediamo Genoveva in carcere, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista tornare a piede libero... e più incattivita di prima. La donna, determinata a vendicarsi in primis di Felipe, e poi del quartiere intero, ha però bisogno di un alleato che sia tanto crudele quanto lei. Chi se non Aurelio? Dopotutto, anche lui è giunto a Calle Acacias appositamente per soddisfare la sua sete di vendetta! Con il passare del tempo, infatti, mentre Natalia si rivelerà avere una coscienza, lo stesso non si potrà mai dire del fratello.

I timori di Fabiana e Rosina, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Fabiana è la prima ad accorgersi che due persone prive di scrupoli si stanno progressivamente avvicinando: la proprietaria della pensione teme che la Salmeron ed il Quesada possano unire le forze, dando vita un enorme pericolo. Dopodiché, sarà Rosina a rendersene conto. La moglie di Liberto ha il timore che la Dark Lady ed il Bad Boy, una volta divenuti complici, possano prendere il sopravvento e far sì che nel quartiere regni sovrano il caos...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva ed Aurelio hanno Acacias in pugno!

Ma che cosa avranno in mente Genoveva ed Aurelio? Le anticipazioni rivelano che i due arriveranno persino a convolare a nozze, sancendo ufficialmente la loro temibile alleanza. Fabiana e Rosina non si sbagliavano, anzi: sono entrambe state lungimiranti. Per prima cosa, la donna chiederà alla cognata di fingersi una sua vittima con l'avvocato, il quale, inevitabilmente, le crederà. La Salmeron vuole controllare l'Alvarez-Hermoso senza che lui se ne accorga, ingannarlo e fargli patire le pene dell'inferno. In seguito, l'assassina di Marcia, su consiglio dell'ex militare messicano, punterà Marcos: gli confesserà di essere a conoscenza del suo losco passato in Messico. Se il vedovo di Felicia non accetterà di venderle le azioni, lo smaschererà pubblicamente. Il Bacigalupe, costretto ad accettare, è soltanto una delle innumerevoli vittime che questa terribile coppia mieterà...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.