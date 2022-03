Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe in prigione. Ecco di che cosa è accusato…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Felipe finirà ben presto dietro le sbarre... per omicidio!

Nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva e Natalia si giurano di stare sempre l'una dalla parte dell'altra. Le anticipazioni spagnole, infatti, ci mostrano fino a che punto si spingeranno per tener fede al loro patto: la Dark Lady invita a casa sua Marcos per fargli confessare che, anni fa, in Messico, violentò la sorella di Aurelio. Qualcosa, però, va storto: rendendosi conto della trappola tesagli dalla Salmeron, l'uomo l'aggredisce. A questo punto interviene la Quesada, la quale gli conficca un pugnale nella schiena, ammazzandolo. A pagarne le conseguenze sarà Felipe. L'avvocato sarà in cima alla lista dei sospettati perché, poco prima dell'omicidio, nel bel mezzo della strada aveva preso ferocemente di petto il Bacigalupe...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe affronta Marcos!

Mentre noi vediamo Genoveva e Natalia stringere un'amicizia che appare sempre più inossidabile, i telespettatori spagnoli hanno già visto anche sbocciare un amore tra le seconda e Felipe. Infatti, la Dark Lady aveva chiesto alla sua complice di avvicinarsi all'avvocato, affinché potesse continuare a tenerlo d'occhio senza destare sospetti. Inaspettatamente, però, l'Alvarez-Hermoso e la Quesada hanno iniziato a nutrire un autentico sentimento l'uno per l'altra. Per tale ragione, nel momento in cui la Salmeron mette al corrente l'ex marito del fatto che, quando risiedevano ancora in Messico, la sorella di Aurelio fu violentata da Marcos, Felipe prende di petto quest'ultimo!

Natalia uccide Marcos, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Il padre di Tano si scaglia sul Bacigalupe come una furia cieca, e nel bel mezzo della strada. I due non arriveranno alle mani soltanto perché interverranno i vicini. Tuttavia, l'Alvarez-Hermoso non è il solo a volerla far pagare al vedovo di Felicia. L'assassina di Marcia comunica a Natalia di aver escogitato un piano per vendicarla dell'affronto subito da Marcos. Genoveva invita l'uomo a casa sua, e cerca di sfilargli la pistola con cui lo minaccerà: se non dichiarerà a gran voce di aver abusato della messicana, lei lo ucciderà. Il Bacigalupe si accorge di essere caduto in trappola, e reagisce male: assale la Salmeron. La Quesada, nascosta per assistere segretamente alla confessione, pugnala a morte l'aggressore.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe arrestato con l'accusa di omicidio!

Per l'omicidio di Marcos Bacigalupe, però, viene arrestato il migliore amico di Ramon e Liberto. Gli indizi portano a Felipe, dato che il suo scatto d'ira nei confronti dell'ormai vittima è avvenuto sotto gli occhi del quartiere intero. La sorella di Aurelio non è disposta ad accettare che a pagare le conseguenze di una sua azione sia una persona innocente, e della quale, per giunta, è innamorata. Natalia, quindi, decide di andare a costituirsi. Il sacrificio di quest'ultima farà così insospettire la Dark Lady: Genoveva non può accettare che la Quesada e l'Alvarez-Hermoso si amino liberamente, sotto ai suoi occhi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 febbraio al 5 marzo 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.