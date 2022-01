Una Vita Anticipazioni Spagnole: Aurelio droga Anabel per approfittare di lei. Miguel, furioso, la lascia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Aurelio continua a giocare sporco... e stavolta a farne le spese è Anabel!

Nelle puntate italiane di Una Vita sembra che niente e nessuno possa scalfire l'amore che c'è tra Anabel e Miguel. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che Aurelio s'insinuerà tra di loro, compromettendo irrimediabilmente la love story!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel non è pronta a sposare Miguel...

Mentre noi vediamo Anabel e Miguel sempre più uniti, i telespettatori spagnoli li hanno già visti prendere definitivamente due strade separate. Prima dell'ennesimo salto temporale, la giovane aveva invitato il ragazzo a casa sua, consapevole che fosse deserta. La Bacigalupe, infatti, voleva che tra lei e l'Olmedo si venisse a creare una certa intimità. Tuttavia, l'avvocato, amandola e rispettandola, non sarebbe voluto andare oltre prima di metterle la fede nuziale all'anulare. La figlia di Marcos, però, non si sentiva ancora pronta a fare il grande passo, e gli ha chiesto del tempo per approfondire la conoscenza.

Aurelio vuole vendicarsi dei Bacigalupe, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

In più, non è da sottovalutare la presenza a Calle Acacias di Aurelio, un ex militare che, in Messico, era stato sul punto di convolare a nozze con Anabel: quest'ultima lo piantò sull'altare. La fanciulla, d'altro canto, rassicura il fidanzato: non prova niente ormai per il Quesada. Miguel le crede, e, dopo un confronto con il fratello di Natalia, i due si stringono persino la mano, come dei veri gentiluomini.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Aurelio droga Anabel, Miguel la lascia!

In realtà, un giorno dopo l'altro, benché la relazione amorosa con il nipote di Sabina e Roberto sembri proseguire a gonfie vele, la Bacigalupe comincia ad abbassare la guardia, e permette ai Quesada di riavvicinarsi a lei. L'uomo spregevole, il quale non ha mai abbandonato il suo progetto di vendetta ai danni di Marcos ed Anabel, approfitta di un momento in cui resta solo con la giovane, e la droga: Aurelio ha intenzione di abusare della Bacigalupe! Per fortuna, Soledad interviene in tempo, impedendo così al figlio di Salustiano di raggiungere i suoi loschi scopi. L'Olmedo, tuttavia, si rende conto del loro riavvicinamento, e viene persino avvisato dal nonno che, per puro caso, ha assistito ad una scena sospetta tra gli ex amanti messicani. Quando il ragazzo vede con i suoi occhi Anabel lasciarsi consolare dal Quesada, furente, decide di troncare la relazione amorosa!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.