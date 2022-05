Una Vita Anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno 2022: Un attentato, inaspettati Addii e poi l'ultimo Salto Temporale...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 30 maggio al 5 giugno​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Puntata in onda Lunedì 30 maggio 2022

Antonito annuncia che diventerà ministro del lavoro. Ignacio sparisce e i Dominguez pensano che abbia abbandonato di nuovo Alodia. Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos.

Puntata in onda Martedì 31 maggio 2022

Ramon pensa di dire ad Antonito di procurarsi una scorta, ma quando lo vede felice per il nuovo incarico, decide di aspettare a parlargli della sua preoccupazione.

Puntata in onda Mercoledì 1° giugno 2022

Genoveva cerca di fare incriminare Felipe per l'assassinio di Marcos, allontanando così i sospetti da Natalia. Felipe viene arrestato.

Puntata in onda Giovedì 2 giugno 2022

Ep.1: Aurelio interpreta con Anabel il ruolo del marito amorevole, ma nel frattempo pensa a come eliminarla per impadronirsi del patrimonio dei Bacigalupe.

Ep.2: L'attentato al ristorante genera il caos e una strage di morti, tra cui Carmen e Antonito. Approfittando dello scompiglio, Aurelio uccide Anabel.

Puntata in onda Venerdì 3 giugno 2022

Ep.1: Con un salto temporale di 5 anni assistiamo all'arrivo ad Acacias della sorella e della nipote di Rosina. La donna non è per nulla felice della loro presenza; teme infatti che le due scoprano che la sua situazione economica non è più rosa e fiori.

Ep.2: Fanno il loro ritorno nel quartiere anche Genoveva e Aurelio, ormai una coppia sposata. Scesi da una automobile di lusso i coniugi Quesada si imbattono in David e Valeria. L'atteggiamento di Aurelio insinua un sospetto in Genoveva: suo marito e questa donna si conoscono?.

Puntata in onda Sabato 4 giugno 2022

Ep.1: Fabiana e Servante portano una torta in dono ai Sacristan, nuovi proprietari del ristorante, e fanno due chiacchiere con loro. Per Servante, nascondono qualcosa.

Ep.2: L'unione tra Aurelio e Genoveva non è che un matrimonio di convenienza, ma poichè entrambi hanno molto da guadagnare, finiscono per trovare un accordo.

Ep.3: Lolita è arrabbiata con Ramon perché se n'è andato di casa senza dire una parola. Genoveva incontra per la prima volta David e sospetta che il gentiluomo non sia chi dice di essere.

Puntata in onda Domenica 5 giugno 2022

Durante l'inaugurazione del ristorante gestito da Imma e Guillermo, Alodia, Hortensia e Rosina manifestano il loro disgusto per gli arredi e i piatti proposti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.