Una Vita Anticipazioni 9 settembre 2022: Aurelio minaccia Genoveva, "Non abortirai!"

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 9 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Aurelio rivela a Genoveva di essere al corrente della sua gravidanza e del suo piano per abortire. Il Quesada sarà molto chiaro. Lei non farà nulla del genere!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Aurelio è pronto a mettere le cose in chiaro con Genoveva. Dopo essere stato avvertito da Marcelo che la sua “dolce mogliettina” è incinta e intende abortire, il Quesada è andato fuori di testa. Genoveva come si permette di prendere queste decisioni su suo figlio, sul suo erede? Decide quindi di affrontare la Salmeron e di rivelarle di essere al corrente di tutto. Pieno di rancore, la minaccia di non provare minimamente ad abortire ma la Dark Lady non è disposta a portare a termine la gravidanza. Lo scontro tra i due si fa sempre più violento. Intanto Dori sembra aver concluso la sua ricerca. La ragazza la invia in Austria e potrebbe lasciare Acacias e Felipe molto presto.

Aurelio minaccia Genoveva in Una Vita Anticipazioni 9 settembre 2022

Aurelio è accecato dall'ira. Genoveva non deve permettersi di abortire. Il Quesada è venuto a conoscenza del piano della Salmeron e intende mettere le cose in chiaro con sua moglie. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che affronterà faccia a faccia la consorte, pieno di rancore. Aurelio rivelerà a Genoveva di essere al corrente della sua gravidanza e del suo piano per non portarla a termine. Furioso e ormai senza scrupoli, l'uomo la minaccerà di grosse ripercussioni se lei continuerà con questi assurdi propositi. La Dark Lady non deve permettersi di prendere simili decisioni su suo figlio mai e poi mai.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva si rifiuta di obbedire ad Aurelio

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva non si lascerà spaventare dall'ira di Aurelio. La Salmeron è decisa a portare avanti il suo piano e a non dare alla luce il bambino del Quesada. La sua è una decisione molto dura ma la donna si dice convinta che tra lei e il suo subdolo marito, non potrà esserci nient'altro che un accordo economico. La Dark Lady non intende cambiare idea ed è pronta a tutto pur di non concedere alcun beneficio al suo odiato consorte. Ma non finirà per mettersi ancora più nei guai? Aurelio Quesada è pericoloso!

Anticipazioni Una Vita: Dori lascerà Felipe?

Tra Dori e Felipe si è creato un rapporto molto speciale. I due, dopo essersi chiariti, si sono baciati appassionatamente e sembra che sia nato qualcosa di molto forte. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che l'infermiera – o meglio la finta infermiera – potrebbe lasciare Acacias molto presto. La ragazza concluderà la sua ricerca e invierà i risultati in Austria, dal luminare per cui lavora. Ma questo vorrà dire che è arrivato il momento di tornare a casa e lasciare quindi il quartiere e l'Alvarez-Hermoso? Cosa deciderà di fare Dori?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10