Una Vita Anticipazioni 7 settembre 2022: Aurelio accecato dall'ira. Genoveva non la passerà liscia!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Marcelo è corso immediatamente a informare il suo padrone dei piani di Genoveva. Il braccio destro rivela al Quesada che sua moglie è incinta e che è decisa ad abortire. Aurelio va su tutte le furie. La Salmeron non deve permettersi di prendere queste decisioni su suo figlio e, accecato dall'ira, è pronto a fermarla. Per Genoveva si mette molto male. Intanto Liberto, ancora piuttosto scosso dalle decisioni della cognata, rivela a Pascual che Hortensia ha intenzione di trasformare le sue terre in una tenuta vinicola.

Genoveva ha un solo obiettivo in mente: abortire. La Salmeron non vuole tenere il bambino che porta in grembo e ha deciso di rivolgersi a una mammana. Purtroppo per lei, i suoi piani sono stati scoperti e rischiano di naufragare violentemente. Marcelo ha origliato la sua conversazione e non ha esitato a raggiungere il suo “padrone” per rivelargli quanto scoperto. Il maggiordomo vuole a tutti i costi che Aurelio sia informato di quanto sta succedendo sotto il suo naso. Genoveva ora è davvero nei guai.

Marcelo è corso a informare Aurelio della decisione di Genoveva di abortire. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il Quesada scoprirà così che sua moglie è incinta e che non intende tenere il bambino. Tutto questo non può e non deve succedere. Il terribile signore di Calle Acacias non avrà alcuna intenzione di permettere che la sua consorte agisca alle sue spalle, privandolo di diventare padre. Per questo, accecato dall'ira, si preparerà ad affrontarla e a mettere le cose in chiaro: non andrà all'appuntamento con la mammana, mai e poi mai. Il confronto con Genoveva si prevede molto violento.

Hortensia non ha alcuna intenzione di accettare ancora denaro da Pascual. Per questo ha deciso di far fruttare i terreni delle sue proprietà, creandovi una tenuta vinicola. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Liberto, preoccupato per le decisioni di sua cognata, si affretterà a raccontare tutto al Sacristan. Il Seler sentirà di aver bisogno di sostegno, visto che né Hortensia né Rosina sembrano ragionare. Riuscirà a far sì che le due sorelle non combinino guai? Pascual gli darà dei buoni consigli per evitare il peggio?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10