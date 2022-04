Una Vita Anticipazioni 8 aprile 2022: Casilda faccia a faccia con il fantasma di Martin!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Casilda scorge per strada un giovane ambulante identico a Martin e rimane molto turbata. Sabina sembra gelosa delle attenzioni che Roberto dedica a Daniela.

Casilda si imbatte in un uomo identico al defunto marito Martin, nella Puntata di Una Vita dell'8 aprile 2022

Uno dei personaggi più amati della soap spagnola di Canale 5, Casilda, a partire da questo episodio sarà protagonista di una vicenda che ha del soprannaturale e che farà purtroppo riaffiorare il dolore di una drammarica perdita. Scopriamo infatti che la cameriera, tra le vie della familiare Acacias, si imbatterà in un uomo misterioso identico al suo defunto marito Martin. Un incontro sconvolgente che lescerà davvero colpita e sconcertata Casilda. L'uomo sarà così somigliante da insinuare nella giovane il dubbio che si tratti di un fantasma.

Una Vita Anticipazioni: Casilda fa domande a Rosina sulla reincarnazione

Anticipazioni rivelano che, lo sconvolgente incontro con il sosia di Martin, animerà in Casilda un angosciante pensiero: Martin è tornato o si tratta del suo spettro? La ragazza, tormentata, chiederà indirettamente conferma a Rosina iniziando a farle numerose domande sulla reincarnazione. Ovviamente l'inaspettata bramosia di scoprire di più sull'argomento finirà per allertare la sua padrona tanto da spingerla a seguire Casilda e svelare le cause della sua recente ansia.

Una Vita Anticipazioni: Sabina è gelosa del legame tra Roberto e Sabina

Sabina, non è mai stata una donna gelosa, sicura di suo marito Roberto non si è mai preoccupata di doverlo controllare. Negli ultimi tempi però, ha iniziato a sospettare del rapporto tra lui e Daniela. In realtà, la giovane e bella dipendente del ristorante, ha un giusto motivo per essere così gentile con l'uomo: Daniela è grata a Roberto per averla salvata da una recente aggressione. Sabina però non pare propensa a giustificare e comprendere, così prende in mano la situazione e bacchetta i due ordinandogli di mantenere la giusta distanza.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10