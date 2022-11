Una Vita Anticipazioni 7 novembre 2022: Casilda è ricca e ha un progetto importante da realizzare. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato e che si avvia alla conclusione: Casilda ha vinto alla lotteria e rivela ad Azucena di voler usare quei soldi per aprire un'attività commerciale nel mercato. Intanto Hortensia confessa a Pascual i suoi segreti mentre Dori e Felipe organizzano una merenda per dare ai vicini la notizia di essere tornati insieme. Durante la giornata, l'Alvarez-Hermoso chiede alla ragazza di sposarlo. Luzdivina, colpita dall'affetto di Marcelo, bacia il maggiordomo che però la respinge.

Casilda ha un progetto per il futuro: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 novembre 2022

La vita di Casilda, Fabiana e Servante sta per cambiare per sempre. I tre amici della soffitta hanno vinto alla lotteria. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 7 novembre 2022, Casilda comincerà a pensare come usare i soldi appena vinti. La cameriera informerà Azucena di aver in mente di aprire un'attività commerciale nel mercato e di lasciare la casa di Rosina. Per lei si apriranno delle nuove porte che potrebbero addirittura allontanarla da Acacias. Ma grandi e inaspettati colpi di scena ci attendono in queste ultime puntate.

Anticipazioni Una Vita Puntata 7 novembre 2022: Hortensia confessa i suoi segreti a Pascual

Hortensia ha cambiato idea e ha baciato Pascual in pubblico ma la Rubio non ha ancora rivelato al suo innamorato, tutti i suoi segreti. La sorella di Rosina dovrà confessare al Sacristan la verità sul suo passato e spiegargli così cosa le impediva di rendere ufficiale la loro relazione. Nella puntata di Una Vita in onda il 7 novembre 2022, la vedremo rivelargli di non essere mai stata all'estero ma soprattutto comincerà a raccontargli del padre di Azucena e delle menzogne che ha dovuto inventare per proteggere la sua reputazione e quella della figlia. Come la prenderà Pascual? Si arrabbierà con lei o apprezzerà finalmente la sincerità?

Una Vita Anticipazioni 7 novembre 2022: Felipe chiede a Dori di sposarlo

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che anche la vita di Dori e Felipe sta per cambiare. Nella puntata del 7 novembre 2022 vedremo i due impegnati a organizzare una merenda per informare i vicini di essere tornati insieme e di essere pronti a partire per Ginevra come coppia. Ma non finirà qui. Durante la giornata, Felipe farà una sorpresa alla sua compagna: le chiederà di sposarlo. Dori ne sarà entusiasta, i suoi sogni stanno per realizzarsi. Intanto Luzdivina, colpita dall'affetto di Marcelo, si avvicinerà a lui e lo bacerà. L'uomo però la respingerà immediatamente.

