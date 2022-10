Una Vita Anticipazioni 6 ottobre 2022: Dori stronca Felipe! E' un addio per sempre?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle ore 14.10 su Canale 5: Felipe dovrà affrontare l'ennesima delusione d'amore. Dopo aver intuito che Dori gli nasconde qualcosa e che non è felice, l'avvocato scopre che la sua fidanzata ha intenzione di lasciare Acacias. L'Alvarez-Hermoso cercherà di fermarla ma purtroppo per lui, l'infermiera stroncherà ogni suo tentativo di farle cambiare idea. La sua intenzione è chiara e non tornerà sui suoi passi. Intanto Rodrigo confesserà a David la sua volontà di rinunciare a Valeria pur di vederla felice. Per questo chiederà all'Exposito di lasciare il quartiere il prima possibile e gli rivelerà che Aurelio ha intenzione di ucciderlo.

Siamo arrivati alla resa dei conti. Felipe dovrà affrontare una nuova delusione d'amore. Come abbiamo visto nelle scorse puntate della Soap, l'avvocato ha capito che Dori gli sta nascondendo qualcosa. Non solo non si è dimostrata entusiasta all'annuncio del loro fidanzamento ma si è affrettata a occultare una lettera, arrivata in casa e indirizzata proprio a lei. Per l'Alvarez-Hermoso sono stati i primi segni tangibili che qualcosa bolle in pentola. Felipe vuole la verità e purtroppo i suoi desideri verranno esauditi. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Dori, gelida e irritata, gli confesserà di aver preso una decisione: lascerà Acacias il prima possibile. Per l'infermiera non si tratterà in realtà di una scelta facile; è sì profondamente innamorata di Felipe ma non sa come rivelargli di averlo usato come cavia per un suo esperimento. Spaventata dall'idea di deludere il compagno e di perdere per sempre il suo affetto, la ragazza ha deciso di fingere un completo disinteresse nei suoi confronti e di aver bisogno del suo spazio; per questo la sua partenza dal quartiere dovrà avvenire molto presto e senza alcun freno. Ma Felipe la lascerà partire senza sapere davvero cosa sta succedendo o alla fine riuscirà a farle confessare il suo segreto?

Anticipazioni Una Vita: Ramon lotta ancora con i sensi di colpa

Nelle puntate di Una Vita andate in onda queste settimane, abbiamo visto Ramon fare i conti con i suoi sensi di colpa. Il Palacios non ha rinunciato ai suoi propositi di vendetta ma ha iniziato a mettere in dubbio i metodi utilizzati dal suo braccio destro, Fidel. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 ottobre 2022, il peso dei rimorsi continuerà a tormentare il padre di Antoñito e la cosa peggiorerà quando verrà a sapere che l'imminente attentato anarchico – che avrebbe dovuto colpire un'altra volta Acacias – è stato sventato grazie alle informazioni estorte con violenza, al giovane prigioniero che lui stesso aveva visto torturare. L'immagine di quel giovanotto, pieno di lividi e di sangue, tornerà a bussare alla mente del buon Ramon e a fargli un gran male. Ma tutto questo lo spingerà a rinunciare per sempre alla sua crociata contro gli anarchici, responsabili della morte della sua amata Carmen e di suo figlio oppure, mettendo a tacere la sua mente, continuerà imperterrito in questa pericolosa e sanguinosa strada?

Una Vita Anticipazioni: Rodrigo rinuncia a Valeria

Le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 6 ottobre 2022, ci rivelano che siamo arrivati a un punto di svolta anche per la storia d'amore tra Valeria, Rodrigo e David. Nelle puntate precedenti della Soap di Canale5 abbiamo visto la Cardenas rinunciare per sempre a David. Valeria è tornata da Rodrigo dopo aver scoperto che il suo consorte avrebbe fatto di tutto pur di proteggerla, anche farsi uccidere. La scelta della ragazza ha toccato profondamente il Lluch che, dopo un iniziale sconforto per il tradimento subito, comincerà a capire di non potere e di non volere rendere infelice la sua amata moglie. Per questo deciderà di parlare faccia a faccia con David, di rivelargli le intenzione del Quesada e di chiedergli di prendersi cura della loro amata, costi quel che costi. Rodrigo sarà quindi disposto a rinunciare a Valeria e a permetterle di vivere la sua vita insieme all'uomo che ama davvero. Ma i due innamorati, con la benedizione del chimico, riusciranno a scappare incolumi da Acacias?

