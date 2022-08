Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Genoveva è riuscita a mettersi in contatto con Rodrigo e lo scienziato ha fatto il suo ingresso ad Acacias. Il Lluch ha scoperto che sua moglie si è innamorata di David e vorrebbe riuscire a riconquistarla. Genoveva si offre di aiutarlo ma in cambio vuole la formula del gas nervino da lui scoperta. Cosa deciderà di fare il nuovo arrivo e quale sarà il piano della Salmeron, impegnata intanto a trovare un modo per interrompere la sua inaspettata gravidanza?

Anticipazioni Una Vita: Rodrigo Lluch arrivata ad Acacias

Ad Acacias ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio. Si tratta di Rodrigo Lluch, il vero marito di Valeria. Lo scienziato è stato rintracciato da Genoveva, pronta a tutto pur di distruggere suo marito e di mettere le mani sulla formula del gas nervino, scoperta dallo scienziato. La Salmeron è riuscita ad attirare Rodrigo nel quartiere e si appresta a mettere in moto un vero e proprio atto di convincimento, per riuscire a ottenere quello che da tempo desidera. Peccato che le sue mosse siano seguite da Marcelo e che Aurelio si diabolico più che mai. Il Quesada è al corrente di quello che sta combinando sua moglie e attende solo il momento giusto per entrare in azione.

Genoveva aiuterà Rodrigo in cambio della formula in Una Vita Anticipazioni 30 agosto 2022

Rodrigo è arrivato ad Acacias e si è subito accorto che sua moglie Valeria si è davvero innamorata del suo finto marito David. L'uomo li ha sorpresi mentre passeggiavano mano nella mano tra le vie del quartiere e non gli è stato difficile capire il legame che si è creato tra loro. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva si farà avanti, proponendo allo scienziato una soluzione ai suoi problemi d'amore. Gli prometterà di aiutarlo a riconquistare Valeria ma in cambio vuole una cosa sola: la formula del gas nervino da lui scoperta. Rodrigo si lascerà convincere o deciderà di lasciare che la sua amata consorte continui a essere felice accanto a un altro uomo?

Una Vita Anticipazioni: Genoveva vuole abortire

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva tenterà di fare un patto con Rodrigo e questa sarà solo una delle sue missioni. La Salmeron sarà infatti impegnata a risolvere un'altra questione molto importante. Cercherà infatti di trovare un modo per abortire. Dopo aver convinto Ignacio – minacciandolo di rivelare ad Alodia dei suoi tradimenti – ad aiutarla, Genoveva cercherà di interrompere la sua gravidanza, prima che tutti scoprano del suo stato interessante. La Dark Lady è però sotto continua e stretta osservazione!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10