Una Vita Anticipazioni 27 settembre 2022: Rodrigo è libero ma a casa lo aspetta una brutta sorpresa

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda 14.15 su Canale5, Rodrigo viene finalmente rilasciato. Il Quesada ha vinto e lo ha convinto a lavorare per lui, minacciandolo di prendersela con sua moglie in caso contrario. Il Lluch ha quindi dovuto cedere a ricatti, ottenendo di tornare a casa dopo essere stato torturato. Ma al suo arrivo nella dimora, troverà Valeria intenta a baciare David. Per lo scienziato sarà un duro colpo. Intanto Aurelio e Genoveva accolgono tutti gli inviati all'inaugurazione dei laboratori. Il terribile signore del civico 38 pregusta la sua vittoria, ora più vicina che mai. Intanto Guillermo chiede aiuto a Liberto. Deve sistemare le cose con Claudia e riconquistare Azucena... di nuovo!

Rodrigo torna a casa ma Valeria... scopriamo le Anticipazioni di Una Vita del 27 settembre 2022

Aurelio ha rapito Rodrigo e lo ha torturato sino allo sfinimento. Il Lluch ha resistito sino a che ha potuto, per poi essere costretto a crollare davanti alla minaccia di ripercussioni su Valeria. Il Quesada ha infatti giocato la carta migliore per convincere lo scienziato a collaborare con lui e a creare il gas tossico. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Rodrigo tornerà finalmente a casa ma una volta arrivato dalla moglie, scoprirà un particolare agghiacciante. Sorprenderà Valeria e David baciarsi. Sarà un vero shock e la Cardenas dovrà a prendere una decisione sofferta.

Anticipazioni Una Vita: Aurelio e Genoveva inaugurano i laboratori Quesada

Aurelio ha in pugno Gaztelu e grazie alle minacce fatte al giornalista, ha frenato chiunque volesse ostacolarlo. David non ha ancora però gettato la spugna e combatterà per distruggere il suo nemico numero 1 e liberare per sempre Valeria. Mentre il ragazzo organizza il contrattacco, Aurelio inizia a cantare vittoria. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il perfido signore di Acacias 38 aprirà i suoi laboratori. Lui e Genoveva accoglieranno gli invitati alla serata inaugurale e il Quesada avrà stampato sul suo viso, un sorrisetto beffardo e maligno.

Una Vita Anticipazioni: Guillermo deve risolvere le cose con Azucena

Azucena ha il cuore spezzato. Recatasi all'appuntamento con Guillermo, la ragazza ha visto il suo innamorato mentre si baciava con Claudia. Una visione che sembra aver annullato qualsiasi speranza d'amore tra i due. Ma le cose non sembrano essere andate come a lei è sembrato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Guillermo è stato preso in contropiede. Il giovane si è ritrovato da solo con Claudia, senza saperne il perché ed è stata la ballerina a baciarlo, senza che lui volesse. Il Sacristan deve risolvere velocemente la situazione e chiederà aiuto a Liberto, a cui racconterà tutto. Il Seler prometterà al giovanotto di parlare lui stesso con Claudia, in modo da scoprire le sue reali intenzioni. E quello che gli dirà l'artista non gli piacerà per nulla. Si capirà infatti che dietro a tutta questa situazione c'è lo zampino di Angel, che ha voluto vendicarsi per essere stato mollato in tronco e svergognato pubblicamente.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10