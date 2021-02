Una Vita Anticipazioni 24 febbraio 2021: Ursula è fuori di sé, Fabiana è preoccupata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 24 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Fabiana è preoccupata per Ursula. La Dicenta è fuori di sé dopo la lettera ricevuta da Telmo e chiede aiuto a Genoveva per vendicarsi dell'intera Acacias.

Una Vita Anticipazioni: la Storia di Ursula e Genoveva

Ursula sta vivendo un momento di grande tormento: perseguitata dai fantasmi del passato. Ricordate il triste destino toccato ad Ursula dopo l'addio di Telmo? L'uomo, scoperta la furia omicida della Dicenta, responsabile dell'assassinio di Eduardo, l'aveva rinnegata e abbandonata per sempre. La donna, ridotta in miseria, è stata costretta a rifugiarsi nella casa dell'ex marito Jaime Alday. Quando Genoveva però ha fatto ritorno nel quartiere, Ursula si è ritrovata di nuovo in mezzo ad una strada. Ma non è passato molto tempo prima di un ripensamento della machiavellica Genoveva che ha individuato in Ursula una proficua alleata.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana preoccupata per Ursula dopo la deludente lettera di Telmo

Purtroppo Acacias non è un regno abbastanza grande per due regine e Genoveva, decisa a non condividere il suo potere, inizierà prima ad escludere Ursula poi a creare grande turbamento in lei. Genoveva si premurerà di far avere alla Dicenta una lettera di Telmo, in cui l'ex sacerdote le rifiuterà ancora una volta il consenso ad incontrare il piccolo Mateo. Questa situazione scatenerà in lei una furia folle che desterà grande preoccupazione in Fabiana.

Fabiana noterà un grande cambiamento in Ursula, la donna ormai fuori di se, parla da sola, complotta e grida vendetta contro l'intera Acacias. Il problema più grande è che la governante non si rende conto di chi sia davvero il suo aguzzino, persa nel suo delirio infatti, finisce per non ascoltare voci amiche come quella di Fabiana, ma per affidarsi all'aiuto della donna che trame alle sue spalle, Genoveva. E' alla Salmeron che chiederà di supportarla nella sua guerra contro gli abitanti del quartiere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.