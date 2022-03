Una Vita Anticipazioni 23 marzo 2022: Anabel affronta suo padre Marcos "Sei un Assassino!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Anabel parla con Aurelio e ha la conferma che don Salustiano e don Marcos sono i mandanti dell'omicidio di Carlos Armijo. La ragazza chiede spiegazioni al padre.

Una Vita Anticipazioni: Anabel ingannata da Marcos e Soledad

Vivere nella stessa casa con un segreto non è cosa semplice, Marcos e Soledad sono sempre più intimi, si sono baciati e continuano a scambiarsi effusioni ma tutto con estrema cautela così da non essere scoperti da Anabel. Nella Puntata di Una Vita del 19 marzo però, abbiamo visto però la ragazza sopraggiungere all'improvviso, la poverina è rimasta sconvolta nel vedere suo padre e la cameriera in focosa intimità. Seppur scioccata, ha deciso comunque di mantenere per se la cosa nell'attesa che i due escano allo scoperto. Ma Soledad ormai la conosce bene e nota subito uno strano cambiamento nei suoi confronti e di quelli del padre, la domestica inizia infatti a sospettare che la giovane abbia scoperto della loro relazione clandestina!

Una Vita Anticipazioni: Natalia racconta ad Anabel la verità su Aurelio

La segreta relazione del padre non è l'unica cosa che turba Anabel, la ragazza teme infatti che Marcos possa averle nascosto altri segreti, molto più buii. Facciamo un passo indietro. Tempo fa Anabel è stata protagonista di un incontro scontro con Aurelio, in cui la ragazza ha accusato il Quesada di essere un assassino e di aver ucciso Carlos Armijo a sangue freddo. Aurelio aveva tentato di spiegarle la sua versione dei fatti, ma la giovane non aveva voluto sentire ragioni. Ora Anabel, diffidente nei confronti del padre, trova conforto in Natalia che prova a rassicurarla riguardo al grande affetto che la circonda e soprattutto del sincero amore del fratello Aurelio.

Anabel affronta suo padre Marcos! Nella Puntata di Una Vita del 23 marzo 2022

Natalia, visto il momento di sconforto di Anabel, si avvicina a lei nel tentativo di consolarla. La Quesada le conferma del profondo e incondizionato amore che il fratello prova nei suoi confronti e le promette di poter sempre contare su di loro. Anabel però tira ancora una volta in ballo la storia dell'assassinio Carlos Armijo, accusando sia Salustiano che Aurelio, ma Natalia conosce la verità e decide di chiarirla anche all'amica. La Quesada ammette il coinvolgimento di suo padre ma nega quello di Aurelio, anzi, accusa Marcos di essere il mandante dell'omicidio. E' a quel punto che Anabel deciderà di ascoltare finalmente Aurelio, pronto a sottoscrivere quanto raccontato dalla sorella. Ora Anabel deve fare i conti con suo padre e così lo affronta faccia a faccia!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 26 marzo 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10