Una Vita Anticipazioni 26 Febbraio 2022: Anabel accusa Aurelio "Sei stato tu a ucciderlo!"

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Anabel lancerà delle accuse molto gravi nei confronti di Aurelio: "Sei un assassino!".

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Genoveva scrive un telegramma all'investigatore privato per dirgli di lasciare in vita Felipe e Tano; intanto la donna continua a manipolare Natalia e Aurelio.Aurelio tenta di convincere Anabel che non è stato lui a uccidere Carlos Armijo in Messico, ma lei reagisce male; Roberto assiste alla scena.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha perso le tracce dell'investigatore che segue Felipe

Genoveva grazie all'ascendente su Aurelio è riuscita a farsi suggerire un investigatore senza morale pronto a seguire Felipe, di recente fuggito da Acacias, e aiutarla a liberarsi definitivamente di lui! In cambio di una ricca ricompensa ha spedito il criminale a Vienna e ottenuto le prime intercettazioni sull'ex marito, poi però, scoppiata la guerra il losco "servitore" è scomparso, lasciando Genoveva col sospetto di essere stata truffata.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva vuole fermare l'operazione contro Felipe

Genoveva convinta di essere stata truffata dal detective assunto su consiglio di Aurelio, se la prenderà col Quesada. Il Messicano però respingerà le accuse, spiegandole che si tratta di un uomo fidato e suggerendole di prendere in considerazione i limiti nelle comunicazioni causati dallo scoppio della guerra. Genoveva capisce a quel punto di essere fregata: ha deciso di fermare tutta l'operazione e non sa come informare il suo collaboratore. Il perché Genoveva non abbia più intenzione di eliminare Felipe è stato chiarito da una recente affermazione della Dark Lady. La Salmeron di fronte alla notizia dello scoppio della guerra, parlando tra sé e sé a voce alta, ha infatti detto : "Felipe dovrà morire per mano mia, non sarà il conflitto a mettere fine alla sua vita!". Non si tratterà dunque di clemenza...

Anabel accusa Aurelio di omicidio! Nella Puntata di Una Vita del 26 Febbraio 2022

Aurelio sono giorni che tenta di riavvicinarsi ad Anabel, purtroppo senza grande successo. La ragazza infatti, non ha alcuna intenzione di ricucire i rapporti con il Quesada, ancora spaventata da quanto successo diversi anni prima a Carlos Armijo. La figlia di Marcos accusa Aurelio della tragica fine dell'uomo, fatto fuori a sangue freddo ad un passo dalle loro nozze. Aurelio, sconvolto, respingerà di accuse e tenterà di spiegarle la sua verità, la Bacigalupe però, certa che l'ex sia un assassino senza scrupoli, rifiuterà di ascoltare la sua versione. Il confronto tra i due purtroppo non resterà privato, il nonno di Miguel, Roberto, ascolterà tutto...

