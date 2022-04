Una Vita Anticipazioni 22 aprile 2022: Bellita trattata come una vecchia Mummia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 22 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Josè trova due giovani chitarristi per accompagnare Bellita nell'incisione del disco, ma la donna è disperata perché i due non conoscono neanche una sua canzone.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Josè trova due giovani chitarristi per accompagnare Bellita nell'incisione del disco, ma la donna è disperata perché i due non conoscono neanche una sua canzone.

Una Vita anticipazioni: Bellita impegna anima e corpo in un nuovo progetto

Bellita, entusiasta, deciderà di portare avanti un nuovo progetto: l'incisione di un disco. Ad appoggiarla ovviamente José Miguel che, certo di riuscire a conquistare la critica e rendere felici i fan dell'artista, spronerà Bellita ad andare avanti. Purtroppo anticipazioni rivelano che la povera Dominguez si troverà presto a fare i conti con la dura realtà.

Una Vita anticipazioni: Josè assolda due giovani musicisti

Josè Miguel, convinto che il nuovo disco possa davvero rivelarsi un grande successo, non si limita ad appoggiare sua moglie ma trova due giovani e capaci chitarristi per accompagnare nell’incisione. Purtroppo quella di Miguel non si rivelerà affatto una buona idea, la donna infatti, rimarrà molto offesa dai due musicisti che dimostreranno di conoscere nulla del suo repertorio.

Bellita disperata, i giovani non conoscono il suo repertorio. Nella Puntata di Una Vita del 22 aprile 2022

Bellita e i due musicisti assoldati da Josè si mettono all'opera, purtroppo la situazione si rivelerà presto più difficile del previsto: i due giovani chitarristi ammetteranno subito di conoscere affatto l'artista e il suo repertorio. L'atteggiamento dei ragazzi nei confronti di Bellita, trattata come una vecchia mummia, farà cadere nella più profonda disperazione l'artista.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 23 aprile 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10