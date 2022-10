Una Vita Anticipazioni 21 ottobre 2022: Panico! Hortensia e Pascual rischiano di essere scoperti

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Hortensia e Pascual rischieranno di farsi scoprire mentre Luzdivina cercherà di convincere Marcelo a non partire.

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Spagnola, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: la storia d'amore tra Hortensia e Pascual è ancora un segreto e per i due innamorati deve ancora rimanere tale. La Rubio e il Sacristan non vogliono che nessuno, neanche i loro parenti, vengano a scoprire che tra loro c'è del tenero. Ma entrambi hanno grande difficoltà nel dissimulare i propri sentimenti e finiscono per mettersi nei guai. In uno dei loro incontri rischiano di farsi scoprire da Jacinto. Intanto a casa Quesada-Salmeron, Luzdivina tenta di convincere Marcelo a non andarsene ma il maggiordomo sembra convinto di voler lasciare Acacias.

Hortensia e Pascual rischiano di essere scoperti: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 ottobre 2022

Hortensia deve resistere alla passione per Pascual. Nelle scorse puntate della Soap abbiamo assistito allo sbocciare dell'amore tra la Rubio e il Sacristan. I due hanno deciso però di non rivelare – almeno per il momento – di essersi innamorati. Nessuno deve scoprire che tra i due ex rivali, è nato un forte sentimento e neanche Rosina e Liberto dovranno essere messi al corrente. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano per che i due amanti finiranno per mettersi nei guai. Nella puntata della Soap che vedremo il 21 ottobre 2022, rischieranno di farsi scoprire da Jacinto, durante uno dei loro romantici incontri. Vi anticipiamo che per il momento riusciranno a farla franca ma molto presto il loro segreto non sarà più tale.

Anticipazioni Una Vita Puntata 21 ottobre 2022: Luzdivina non vuole che Marcelo se ne vada

Dopo la morte di Aurelio, Marcelo ha deciso di lasciare Acacias. Abbiamo scoperto che il maggiordomo è rimasto accanto al Quesada per via di una promessa fatta al padre. Ma ora che il suo “protetto” non c'è più, non sussiste più alcun motivo per restare nel quartiere. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Luzdivina cercherà di convincerlo a rimanere. La ragazza si è affezionata al maggiordomo e vorrebbe continuare a lavorare con lui. Dello stesso avviso è anche Genoveva. Anche la Salmeron non vuole privarsi dell'aiuto del buon Marcelo, che più di una volta le ha salvato la vita ma l'uomo sarà ancora del parere di voler partire.

Una Vita Anticipazioni: Alodia e Ignacio pronti a traslocare

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Ignacio sta per affrontare una situazione problematica. Nella puntata della Soap in onda il 21 ottobre 2022, vedremo che il nuovo appartamento del medico e di suo moglie Alodia, sarà finalmente pronto. I due saranno quindi pronti a traslocare ma questo metterà Ignacio in grande difficoltà. Il ragazzo non avrà più un luogo sicuro in cui incontrarsi con la sua amante Maria Elena. Vi anticipiamo che il dottore sarà costretto a trovare al più presto un altro posto e la scelta cadrà nella locanda di Servante e Fabiana. Ma sarà proprio questa decisione a metterlo con le spalle al muro e in pericolo. Qualcuno scoprirà della sua tresca.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10