Una Vita Anticipazioni 21 giugno 2022: Felipe ha un malore a causa dell'abuso di calmanti

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Felipe non riuscirà a tenere il suo discorso in ricordo di Antonito per colpa di un malore causato dall'abuso di calmanti.

Una Vita Anticipazioni: Lolita fa la gradita conoscenza di Fidel

Sono passati ormai cinque anni dalla tragica scomparsa di Antonito ma Lolita sembra proprio non aver superato il lutto. La Palacios ha trascorso tutto questo tempo mantenendo una condizione di rigida vedovanza ma un incontro inaspettato è destinato a cambiare le cose. Nella Puntata in onda vedremo la Palacios fare una gradita conoscenza, un uomo, Fidel, provato come lei dalla perdita della moglie in occasione del terribile attentato che ha devastato Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha fatto infuriare Ramon accettando di parlare in favore di Antonito

Nonostante il no di Ramon, Felipe ha accettato di parlare in ricordo di Antonito in occasione della commemorazione per le vittime dell'attentato e dell'inaugurazione di una piazza intitolata proprio al defunto Palacios. L'avvocato però, ormai mentalmente instabile, non riuscirà a mantenere la promessa fatta a Lolita. A causa dell'abuso di calmanti non presenzierà all'evento e tenere il suo discorso.

Felipe ha un malore e non si presenta alla cerimonia di commemorazione, nella Puntata di Una Vita del 21 giugno 2022

Felipe si è scontrato duramente con Ramon per la promessa fatta a Lolita, il Palacios senior infatti, incapace di credere ancora nelle istituzioni e provato dalla perdita di moglie e figlio, si è opposto con fermezza alla decisione della comunità di Acacias di organizzare una commemorazione in ricordo delle vittime e in particolare di suo figlio Antonito. A risolvere la questione è però arrivato provvidenziale il malore di Felipe, costretto a dare forfeit. Anticipazioni rivelano che sarà proprio Ramon a prendere pubblicamente la parola ma il suo discorso non sarà quello che tutti si aspettano, soprattutto Lolita!

