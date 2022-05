Una Vita Anticipazioni 20 maggio 2022: Soledad continua a tramare alle spalle di Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 20 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Soledad si reca in carcere da Fausto nel disperato tentativo di riuscire a coprire ancora l'omicidio di Felicia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Bellita confessa a Jose di aver sempre contribuito, a sua insaputa, al mantenimento del nipote Ignacio. Soledad va in carcere da Fausto.

Una Vita Anticipazioni: ​Bellita confessa a Josè di aver sempre mantenuto il nipote a sua insaputa

José Miguel ha messo alle strette Ignacio, dopo aver scoperto del traffico illecito di scheletri portato avanti dal nipote infatti, l'artista ha lanciato un ultimatum che ha spinto l'orgoglioso Ignacio ad andarsene di casa senza salutare nessuno. Bellita, seppur amareggiata dalla cattiva condotta del ragazzo, si infurierà con Josè per l'estrema severità dimostrata e, in un momento di rabbia, gli confesserà di aver sempre contribuito al mantenimento del nipote a sua insaputa.

Una Vita Anticipazioni: ​Mendez finisce in ospedale

Dopo il fruttuoso incontro con il garzone, testimone oculare di quanto realmente accaduto alla povera Felicia, l'ispettore Mendez viene aggredito da due malintenzionati che, coperta la testa del poverino con una busta, hanno cominciato a picchiarlo con un bastone fino a fargli perdere i sensi. L'uomo, rimasto a terra in fin di vita, viene ritrovato solo dopo molte ore e ricoverato d'urgenza in ospedale.

Soledad vuole mettere a tacere Mendez, ma è troppo tardi. Nella Puntata di Una Vita del 20 maggio 2022

L'ispettore ha rischiato di morire, il fine dei due malviventi era farlo fuori, Mendez ha infatti scoperto la verità sull'omicidio di Felicia e il nome del suo assassino: Soledad. Esatto, è stata proprio la domestica di Marcos, nonché amante, a mettere fine alla vita della povera Pasamar. Ripresa coscienza il poliziotto è pronto a rivelare tutto al Bacigalupe e anche in fretta, è cosciente infatti che chi l'ha aggredito potrebbe presto tornare per portare a termine il lavoro. Purtroppo convincere il Bacigalupe non sarà cosa facile, l'uomo, incredulo, respingerà le accuse mosse nei confronti dell'amante, eppur il dubbio si insinuerà in lui iniziando ad animare i suoi sospetti. Soledad nel frattempo, ignara che Mendez sia già riuscito a raccontare tutto a Marcos, si recherà ancora una volta in carcere da Fausto per sollecitare il suo intervento affinché metta definitivamente a tacere l'ispettore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 22 maggio 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10