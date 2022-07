Una Vita Anticipazioni 13 luglio 2022: Valeria resta fedele a Rodrigo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore ma di non potere portare avanti la loro storia per rispetto a suo marito. David va da Aurelio in cerca di risposte su Rodrigo!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L'uomo, ferito, decide di chiedere ad Aurelio.

Una Vita Anticipazioni: Valeria e David sempre più vicini

David e Valeria si sono molto avvicinati, l'atteggiamento sospetto di Aurelio infatti ha sortito un effetto inaspettato. I due ragazzi, sentendosi minacciati, hanno cercato protezione e consolazione l'uno nell'altro, lasciando il Quesada completamente isolato. Se prima infatti era ovvio parlare di un accordo a tre, con il passare dei giorni, David e Valeria hanno finito per fare squadra alle spalle del protettore. Aurelio però non ha perso tempo e, cosciente della situazione, ha elaborato un piano per rimettere le cose a posto...

Aurelio ha trovato un modo per dividere Valeria e David

Aurelio ha notato l'avvicinamento tra David e Valeria e ha elaborato subito un piano per rimettere le dovute distanze tra la ragazza e il suo "amico". E' importante che l'ombra di Rodrigo aleggi sulla coppia. Con questa certezza il Quesada ha chiesto al fidato Marcelo di falsificare una lettera dell'imprenditore da consegnare alla moglie. La missiva arriverà ad interrompere l'intimo avvicinamento tra i due ragazzi. Mentre Valeria e David stanno per scambiarsi un bacio infatti, Aurelio si presenterà con la missiva di Rodrigo.

Valeria ammette di amare David ma di non poter continuare la relazione per rispetto a suo marito, nella Puntata di Una Vita del 13 luglio 2022

Uscito di scena il Quesada e con la lettera ancora tra le mani, Valeria allontanerà il povero David chiarendogli di non condividere gli stessi sentimenti. Il giovane, deluso, continuerà a corteggiare la finta moglie per giorni, fino a che, Valeria non cederà e ammetterà di aver mentito. La giovane infatti, confesserà finalmente di essersi innamorata di David ma di non poter comunque portare avanti la relazione per rispetto di suo marito. David però poco si fida di Aurelio, è convinto che le cose non stiano come racconta il Quesada e che Rodrigo purtroppo non tornerà mai più da Valeria. e' per questo che andrà da lui in cerca di risposte!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 16 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10