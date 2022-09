Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2022: Aurelio corrompe il giornalista contattato da David!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che David penserà di fermare Aurelio denunciando il rapimento alla stampa, ma il Quesada non si lascerà incastrare...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: David racconta a Valeria di avere parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo. Nel frattempo, Aurelio corrompe il giornalista Gaztelu: gli chiede di tacere sulla faccenda di Rodrigo.

Una Vita Anticipazioni: I piani di Aurelio rischiano di essere svelati

Rodrigo è passato dalle mani di Aurelio a quelle di Genoveva, il poverino è dunque in balia di due folli assassini. Valeria è in ansia, pur avendo rassicurato David sul suo amore, non vuole che accada nulla a suo marito e spera che il suo amante lo comprenda e la aiuti a salvarlo. David è preoccupato dei reali sentimenti della ragazza ma, come lei, non può accettare che un uomo muoia ingiustamente, anche se si tratta del suo rivale in amore. E' per questo che chiederà l'aiuto di un giornalista Jorge Gaztelu, affinché sveli i piani di Aurelio...

Una Vita Anticipazioni: Aurelio corrompe il giornalista

David dice a Valeria di aver rivelato alla stampa del rapimento di Rodrigo ma purtroppo il giovane ha sottovalutato il suo nemico. Aurelio infatti, compra il silenzio del giornalista obbligandolo a tacere sul rapimento di Rodrigo. Ancora una volta i Queseda è riuscito a manipolare la situazione e ad evitare che i suoi loschi traffici venissero allo scoperto. David e Valeria dunque, continuano a vivere nell'angoscia di cosa accadrà. Quale sarà ora la loro prossima mossa?

Le voci sulla possibile relazione tra Felipe e Dori percorrono il quartiere, cosa che Lolita conferma quando li vede baciarsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 settembre 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10