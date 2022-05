Una Vita Anticipazioni 1 giugno 2022: Felipe in prigione per l'omicidio di Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 1 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che il piano di Genoveva avrà successo. Felipe verrà arrestato per l'omicidio di Marcos

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Genoveva cerca di fare incriminare Felipe per l'assassinio di Marcos, allontanando così i sospetti da Natalia. Felipe viene arrestato.

Una Vita Anticipazioni: Natalia accetta di uccidere Marcos

Genoveva ha un piano: armare la mano di Natalia per liberarsi di Marcos Bacigalupe; far ricadere la colpa su Felipe così che l'Alvarez Hermoso marcisca in prigione! Tutto avrà inizio quando la Salmeron rivelerà a Felipe dell'abuso subito da Natalia ottenendo una sua reazione furibonda dell'avvocato contro il Bacigalupe: uno scontro pubblico che tornerà molto utile dopo l'assassinio. Ma la confidenza fatta a Felipe avrà un secondo scopo: convincere Natalia a compiere il fatto. La poverina infatti, assolutamente all'oscuro del subdolo piano di Genoveva contro Felipe, accetterà di uccidere Marcos per evitare che, alla luce di quanto scoperto, sia il suo amato a farlo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva seduce Marcos e Natalia lo colpisce

Natalia, pronta a vendicarsi o più semplicemente ad evitare guai all'amato Felipe, ormai coinvolto nella sua personale guerra contro Marcos, deciderà di fidarsi di Genoveva e uccidere il Bacigalupe. La Salmeron distrarrà Marcos seducendolo, così che l'amica possa colpirlo alle spalle. Nel frattempo però, allerterà Felipe dicendogli di correre in soccorso di Natalia. Si tratterà ovviamente di una trappola: Felipe si troverà sul luogo del delitto col cadavere di Marcos.

Felipe in prigione per l'omicidio di Marcos, nella Puntata di Una Vita dell'1 giugno 2022

Genoveva è riuscita a manovrare la situazione a suo piacimento. Insomma, la trappola ha funzionato. Felipe è corso sul luogo incriminato scoprendo il corpo di Marcos e trasformandosi nell'unico sospettato, nessuno infatti ha creduto ad una casualità dati i recenti attriti tra i due. Felipe dunque è finito in prigione e tutti gli indizi che potevano inchiodare Natalia, hanno perso valore in presenza di un colpevole sicuro!

