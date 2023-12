Un Professore 2, Anticipazioni: la Quarta Puntata in onda questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera, martedì 12 dicembre 2023, appuntamento con Un Professore 2, la Fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi in onda dalle 21.30 su Rai1.

Un Professore 2: la Trama della quarta puntata in onda oggi 12 dicembre 2023

Nel settimo episodio di Un Professore 2, intitolato Freud - I Padri, Anita lascia la villa a causa della frattura creatasi con suo figlio e sentendo Dante lontano. Molosso scopre che la moglie lo tradisce e chiede a Mimmo di tenerla sotto controllo ma soprattutto di capire chi sia l’amante. Luna si convince che il suo ammiratore sia Rayan e si lascia andare a un bacio, scatenando la gelosia di Viola mentre Floriana discute con Virginia per la situazione medica di Dante. Mimmo, in un momento di vicinanza, sorprende Simone.

Nel ottavo episodio di Un Professore 2, intitolato Kierkegaard - Che Ci Faccio Qui?, Mimmo è testimone di un episodio di violenza contro la moglie di Molosso mentre Manuel, dopo aver aperto uno spiraglio con Anita, decide di conoscere meglio Nicola. Luna prende la decisione di incontrare il ragazzo misterioso che le manda i messaggi ma il loro incontro si trasforma in un vero e proprio incubo. Nicola scopre che la libreria in cui lavora Anita, non naviga in buone acque e decide di rilevarla; lei però non accetta il suo aiuto. Dante porta i suoi ragazzi davanti a un murale dedicato alle donne vittime di femminicidio e comincia una lezione molto importante sulla violenza di genere. Alla villa tra Dante e Floriana c’è un momento di grande tenerezza che, presto, si trasforma in qualcosa di più.

Un Professore 2 Anticipazioni: scopriamo insieme cosa succederà nella seconda stagione

La nuova stagione della serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ci riserverà grandi sorprese ma anche un percorso di grande cambiamento. Tutti i personaggi, nuovi o vecchi che siano, affronteranno delle prove che li porteranno a fare i conti con scoperte impreviste, che li porteranno a maturare. Tra le novità che più sconvolgeranno le puntate e la trama di Un Professore 2, ci sarà l’incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia conoscenza, che si rivelerà un uomo molto importante per la sua vita; ci sarà però anche il ritorno di Floriana, che sconvolgerà Dante, soprattutto perché tra i due ci sarà quella distensione e quel feeling che mancava da tanto. Sarà di nuovo amore?

Simone e Manuel, ormai diventati come fratelli, faranno la conoscenza di nuovi compagni di scuola, ognuno con una storia diversa alle spalle e con un dramma del passato da superare. Tra le new entry, quest’anno, ci saranno Viola e la sua lotta alla disabilità, Ryan e la sua volontà di cambiare vita sfondando nel calcio e Nina, pronta a tutto per levarsi di dosso la sensazione di essere un’estranea perché di diversa nazionalità. Con loro, Mimmo, di cui si è già parlato nella prima stagione, che uscirà dal carcere e legherà moltissimo con Simone. Riuscirà a cominciare un percorso che possa accompagnarlo a conquistare la libertà non solo vigilata?

A unire tutto questo racconto, la filosofia, quella dei grandi filosofi del passato, che sono ancora in grado di insegnare grandi precetti, utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana.

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.