Un Posto al Sole: Un ritorno dal passato potrebbe sconvolgere la Soap. Ecco chi farà rientro a Palazzo Palladini

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole farà ritorno un personaggio lontano dalla Soap di Rai3 ormai da anni. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito ma vi diamo un piccolo indizio: è legato sia ad Alberto che a Rossella.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole riabbraccerà un suo vecchio personaggio, lontano dalla Soap ormai da diversi anni. Negli episodi della Soap previsti per il mese di maggio 2025, rivedremo il giovane Gianluca Palladini, figlio di Alberto, figliastro di Luca e grande amore di Rossella. Ma come mai ci sarà questo ritorno e chi interpreterà il rampollo di casa Palladini, che suo padre ha usato per i propri loschi scopi e che ha costretto a lasciare Napoli, stanco di doversi piegare alle richieste del suo terribile papà? Scopriamo quello che sappiamo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Torna Gianluca Palladini

Nelle Soap c’è sempre un “a volte ritornano” e in Un Posto al Sole sappiamo che ogni tanto alcuni personaggi, lontani da Napoli da tempo, fanno rientro a casa per una qualche ragione. Lo abbiamo visto con Elena, che sembrava aver deciso di chiudere la sua vita in Italia e proiettata a un futuro a Londra ma lo abbiamo visto anche con Marisa Saviani, richiamata accanto al figlio Michele coinvolto in un terribile incidente e costretto, attualmente, su una sedia a rotelle. E lo vedremo ancora nelle prossime puntate con Gianluca Palladini, che da Upas manca dal 2012. Il ragazzo, ora un giovane uomo, si riavvicinerà a una parte della sua famiglia per un preciso motivo, ovvero aiutare Luca, in grande difficoltà a causa della richiesta spiazzante di Giulia, che vuole sposarlo per potergli stare accanto anche quando la sua malattia lo costringerà a dimenticare tutto e a non essere più autonomo.

Un Posto al Sole: chi è Gianluca Palladini?

Gli appassionati di Un Posto al Sole che seguono la Soap da anni, sapranno sicuramente chi è Gianluca Palladini ma pensiamo sia utile rispolverare le conoscenze e magari aiutare chi invece segue le vicende del Palazzo di Posillipo da meno tempo.

Gianluca è il figlio di Alberto Palladini e di Sonia Campo. Il piccolo ha avuto un'infanzia travagliata. Sia suo padre che sua madre si rivelano dei genitori pessimi. Sonia vende suo figlio e poi lo perde e il piccolo Palladini viene cresciuto da Giulia – che in realtà lo rapisce – con il nome di Valentino per alcuni anni. Scoperta la sua vera identità, il bambino viene usato da Sonia per farsi sposare da Alberto e per avere i suoi soldi. Non meno perfido si rivela suo padre. Dopo che la Campo lascia Napoli, l’avvocato continua a usare il ragazzo per i propri scopi e lo costringe persino a coprire i suoi traffici. La sua vita cambia quando decide di lasciare la città e la sua Rossella, con cui ha iniziato una storia d’amore. Gianluca è partito promettendo alla Graziani di tornare da lei ma fino a ora non è mai successo.

Gianluca è legato anche a Luca. Il ragazzo è andato a vivere prima in Uganda e poi a Siena insieme al De Santis, che ha sposato sua madre facendola innamorare forse per la prima volta. E sarà proprio per lui che ritornerà.

Il ritorno di Gianluca sconvolge Rossella? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Luca sempre più determinato a non permettere a Giulia di sacrificarsi per lui. Il De Santis non vuole che la sua amata perda la sua libertà, che presto non sarà più autosufficiente. L’ex primario troverà un aiuto nel suo ex figliastro Gianluca – lui e Sonia hanno divorziato – che farà quindi rientro a Napoli dopo anni. Il ragazzo sarà interpretato da Flavio Gismondi, che ritorna nei suoi panni dopo averli vestiti dal 2011 al 2012. Siamo certi che il suo incontro con Rossella e con suo padre Alberto ci riserverà grandi sorprese.

Alberto potrebbe decidere di rimediare ai suoi errori e dopo aver dovuto dire addio a Federico, potremmo vederlo pronto a fare il padre per il non più bambino Gianluca. Ci intriga forse di più la reazione di Rossella al ritorno del suo innamorato. Ora che la Graziani è felice tra le braccia di Nunzio potrebbe non essere poi così sconvolta ma potrebbe essere anche il contrario e sarebbero di nuovo dolori per la relazione tra la dottoressa e il Cammorata, che solo da poco ha trovato il suo lieto fine. Noi speriamo che la coppia non subisca pericolosi contraccolpi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.