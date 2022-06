Un Posto al Sole: Un colpo di scena scuote le trame della soap. Ecco cosa sappiamo…

Anticipazioni TV

Ilenia Lazzarin, l’interprete di Viola in Un Posto al Sole, parla di un colpo di scena dia arrivo delle trame della soap di Rai 3.

Un Posto al Sole sta per essere teatro di un incredibile colpo di scena? Secondo l’attrice Ilenia Lazzarin, ovvero il volto di Viola Bruni, nelle nuove puntate della soap di Rai 3 sta per accadere qualcosa di impensabile. Ecco cosa sappiamo e cosa ha svelato la bella attrice.

Viola scuote i fan di Un Posto al Sole

L’attrice Ilenia Lazzarin, ovvero il volto di Viola Bruni a Un Posto al Sole, ci ha abituato a momenti imprevisti sui social, lanciando indizi sulle trame delle nuove puntata della soap di Rai 3, ma anche prendendo tutti in giro con indovinelli senza soluzione. Nelle ultime ore, sempre tramite i social, Ilenia è tornata a parlare ai suoi fan e ha annunciato che ci sarà un colpo di scena assurdo, confermando le indiscrezioni sulla soap che circolano ormai da diverse settimane. “Che colpo di scena vi aspettereste?" , ha chiesto Lazzarin su Instagram e il popolo del web si è prodigato a fornire le prospettive più assurde tra cui una gravidanza indesiderata per Viola, oppure la morte di Eugenio e Raffaele, o ancora un nuovo agguato a Nicotera.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ilenia Lazzarin si tradisce?

Dopo aver raccolto le impressioni dei fan di Un Posto al Sole, l’interprete di Viola Bruni ha commentato alcune delle prospettive più interessanti, mostrandosi molto seria a proposito di un possibile nuovo attentato ma anche di un finale amaro per Bianca e Gaia, vittime della challenge. Ilenia non è stata molto chiara, eccezione fatta per la sua mimica facciale, ma non è escluso che nelle prossime puntate sia messo in scena un nuovo agguato oppure che avvenga la morte di uno dei personaggi più amati. Dopo l’arresto di Argento, infatti, Raffaele è stato minacciato e Clara potrebbe salvarlo ad un prezzo molto alto, ma non è detto che i camorristi accettino le informazioni della giovane come merce di scambio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in pericolo, Diego ha un incidente

Nella soap di Rai3, il clan Argento la sta facendo da padrone, terrorizzando alcuni dei volti più amati e inserendosi nelle dinamiche di Palazzo Palladini soprattutto a causa dei ricatti rivolti al povero Raffaele. Il portiere non ha dato alcuna informazione ai mafiosi, ma non può nascondere di essere terrorizzato dalle minacce ricevute e decide di non parlarne con amici e familiari, nella speranza che i camorristi facciano marcia indietro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, tuttavia, ci rivelano che Diego sarà vittima di un incidente che potrebbe aver anche seri danni sul ragazzo, e potrebbe essere collegato con le minacce ricevute dal padre Salvatore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.