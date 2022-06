Un Posto al Sole: Clara al salvataggio di Raffaele ma a che prezzo?

Anticipazioni TV

Raffaele nei guai nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Vediamo le Anticipazioni della soap di Rai 3 e quale ruolo avrà Clara nella vicenda.

I colpi di scena non finiscono mai nelle trame delle nuove puntata di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 3, infatti, ci rivelano che Clara Curcio avrà a che fare con Tregara, padre biologico rinchiuso da diverso tempo in prigione, mentre Raffaele sarà minacciato dal temibile boss Lello Valsano, cercando l’appoggio della Curcio che rischierà grosso per aiutare il portiere di Palazzo Palladini.

Tregara torna alla carica nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Grandi sconvolgimenti per Clara Curcio nelle nuove puntate della soap di Rai 3. Le indagini di Lello Valsano, boss del clan Argento che ha intenzione di scoprire chi ha fatto le soffiate anonime sul suo capo, si incroceranno con il desiderio di Tregara di incontrare la figlia Clara, ora che lei ha saputo la verità sul vero padre biologico. Durante un colloquio in prigione con Eugenio Nicotera, il detenuto Tregara scoprirà che Valsano sta mettendo a ferro e fuoco il quartiere per ottenere informazione, e confesserà di essere lui l’autore del tradimento al clan, chiedendo tuttavia al magistrato di combinare un incontro con Clara prima di rivelare tutta la verità sul delicato caso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara scopre tutta la verità

Tregara chiede a Nicotera di incontrare la figlia Clara in prigione, supplicandolo di non rivelarle la verità sul suo coinvolgimento nell’arresto del boss camorrista Argento. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Eugenio accontenta Tregara a formalizza l’invito a Clara la quale, tuttavia, si mostra decisamente titubante. Se da una parte la Curcio è curiosa di scoprire cosa le voglia dire il padre durante il colloquio, dall’altra vorrebbe non aver mai scoperto la verità sulla sua nascita essendo associato ad un uomo senza scrupoli. Clara, dunque, si recherà con tutta probabilità in carcere spinta dalla curiosità ma, così facendo, potrebbe mettersi in pericolo scoprendo che è Tregara il traditore del clan.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele minacciato, interviene Clara

Mentre Clara incontra il padre e scopre la verità sulle soffiate che hanno permesso l’arresto di Argento, Lello Valsano è deciso ha trovare il traditore e arriva a minacciare apertamente Raffaele Giordano. Essendo il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è l’uomo perfetto per scoprire chi si cela dietro il tradimento. Raffaele è terrorizzato dalle minacce di Lello e, nutrendo per lui un sincero affetto dopo tutto l’aiuto dato con il figlio Federico, è plausibile che Clara decida di aiutarlo, sebbene questi comporti mettere in pericolo di vita Tregara, suo padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.