Un Posto al Sole Trame dal 6 al 10 gennaio 2020: Serena sospetta di Filippo...

Le trame della soap napoletana per la seconda settimana del 2020 rivelano tensione tra Serena e Filippo, nel frattempo Patrizio riflette sull'offerta di tornare al Vulcano.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 6 gennaio 2020: Serena è improvvisamente insospettita dallo strano comportamento del marito: scoprirà cos'è successo tra Filippo e Viviana? Mentre Carla e Mia sembrano cominciare a costruire un bel rapporto, Vittorio non vede l'ora che Alex riprenda a lavorare al Vulcano per stare più spesso con lei. Raffaele trova un escamotage per cercare di sedare le tensioni tra Otello e Renato.

Martedì 7 gennaio 2020: Mettendo insieme i pezzi, Serena costringe Filippo a un duro confronto. Silvia e Arianna offrono a Patrizio di lavorare di nuovo al Vulcano, lui chiede più soldi ma qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Fallisce il tentativo di Raffaele e Ornella di far fare pace a Renato e Otello.

Mercoledì 8 gennaio 2020: La crescente tensione tra Serena e Filippo spingerà la donna a prendere una difficile decisione. La trattativa per l'assunzione di Patrizio al caffè Vulcano si complica a causa dell'intervento di Vittorio. Giulia è sempre più coinvolta dalla sua amicizia virtuale con Marcello.

Giovedì 9 gennaio 2020: Franco è sempre più preoccupato per Bianca che sembra temere troppo il giudizio della maestra Maria Grazia. Mentre anche Irene comincia a farne le spese, cresce la distanza tra Filippo e Serena che non sembra intenzionata a lasciare aperto alcuno spiraglio per la coppia.

Venerdì 10 gennaio 2020: In crisi per il rischio che una società poco trasparente acquisisca le quote dei Cantieri, Marina riceverà un'inaspettata proposta. Allarmata dallo scontro verbale avuto da Franco con la maestra di Bianca, Angela cercherà di persuadere il marito a chiedere scusa alla Gagliardi. Niko incontrerà Beatrice e le chiederà notizie sul lavoro e su Aldo Leone.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.