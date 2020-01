Un Posto al Sole Anticipazioni 10 gennaio 2020: Marina cerca di proteggere i Cantieri

Anticipazioni TV

Marina si impegna per evitare che un'azienda poco trasparente acquisti le quote dell'azienda.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 10 gennaio 2020 – Marina cercherà di salvare i Cantieri mentre Angela cerca di convincere suo marito a chiedere scusa alla maestra di Bianca. Niko e Beatrice si rivedono dopo il processo e il Poggi chiede alla ragazza notizie sulla sua vita. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Marina cerca di salvare i Cantieri in questa puntata di Un Posto al Sole del 10 gennaio 2020

La pace non regna ai Cantieri Flegrei. Dopo lo scandalo scoppiato per la cattiva gestione da parte di Alberto – sventato grazie all'intervento di Roberto – Marina si trova di fronte a un altro grave problema. Una società vorrebbe acquisire le quote dell'azienda ma la sua poca trasparenza mette in allarme la Giordano, che farà di tutto pur di non farle mettere le mani sul suo lavoro. Ma sarà proprio in questa occasione che arriverà una proposta inaspettata, che lascerà l'imprenditrice senza parola. Che sia arrivato il momento per Ferri di ritornare a prendere i posti di comando?

Un Posto al Sole: Angela spinge Franco a chiedere scusa alla Gagliardi

Gli incubi sono tornati a tormentare Bianca e stavolta Franco ha perso la pazienza. Il Boschi non ha infatti potuto più sopportare che la sua bambina vivesse nell'angoscia di andare a scuola e ha così affrontato la Gagliardi. La maestra, con lo stesso piglio dimostrato in diverse occasioni, ha irritato Franco, costringendolo a un acceso scontro verbale. Angela preoccupata che tutto questo influisca ancor più negativamente su sua figlia, cerca di persuadere il marito a chiedere scusa. Niko intanto incontra Beatrice. I due non si vedono dal giorno del fallito patteggiamento di Diego e il Poggi si premura di sapere come stia la ragazza, chiedendole notizie sul suo lavoro e su Aldo Leone.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 gennaio 2020.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.