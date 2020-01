Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2020: Ecco perché Serena lascia Filippo...

Anticipazioni TV

La storia tra Serena e Filippo è ormai giunta al capolinea, la Cirillo non è infatti disposta perdonare le menzogne del marito.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda mercoledì 8 gennaio 2020 vedremo che la crescente tensione tra Serena e Filippo spingerà la donna a prendere una difficile decisione. Nel frattempo, la trattativa per l'assunzione di Patrizio al caffè Vulcano si complica a causa dell'intervento di Vittorio. Giulia è sempre più coinvolta dalla sua amicizia virtuale con Marcello. Scopriamo le anticipazioni della soap partenopea per l'episodio in onda domani su Rai 3.

Serena pronta a rompere con Filippo, nella puntata di Un Posto al Sole dell' 8 gennaio 2020

Una terribile crisi coniugale rischia di mandare a monte il matrimonio di Serena e Filippo. La coppia sembra ormai alle battute finali, Serena infatti, dopo aver a lungo indagato è decisa a mettere il punto e a dire addio per sempre a Filippo. Incapace di perdonare al marito di avergli nascosto la storia avuta con Viviana, Serena lascerà il Sartori incurante dei lunghi anni trascorsi insieme e del bene della piccola Irene?

UPAS: L'intervento di Vittorio rischia di mandare a monte la trattativa tra Patrizio e il Vulcano

Nel frattempo al Vulcano è caccia allo chef e la scelta sembra ricadere su Patrizio. Ma il giovane, ormai con un curriculum alle spalle di tutto rispetto, pretende una cifra più alta di quella offerta dal locale. A rendere più complicata la situazione sarà l'intervento dell'amico Vittorio che rischierà seriamente di compromettere la trattativa.

UPAS: Giulia e Marcello sempre più uniti. Decideranno finalmente di incontrarsi?

Dopo aver chiuso la relazione con Denis, Giulia ha iniziato una "frequentazione" virtuale con Marcello che inaspettatamente sembra aver rapito il cuore della donna. I due sembrano finalmente giunti ad un punto di svolta e presto potrebbero decidere realmente di incontrarsi e portare la loro relazione, per adesso solo telematica, ad un livello successivo. Marcello sarà finalmente quello giusto?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 gennaio 2020.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.