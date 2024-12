Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio insieme a Madrid, finalmente!

Anticipazioni TV

Finale pieno d'amore per Nunzio e Rossella... ed era ora. I due innamorati della Soap di Rai3 Un Posto al Sole, hanno finalmente risolto i loro problemi e ora a Madrid li aspetta una nuova vita. Ma durerà?

Abbiamo atteso questo momento per tanto tempo e finalmente l’amore tra Rossella e Nunzio trionferà. Ammettiamo di aver tifato per questa coppia di Un Posto al Sole sin dall’inizio e riveliamo di aver sperato che dopo le fallite nozze tra Ross e Riccardo, le cose tra loro si risolvessero definitivamente e si potesse finalmente gioire per l’unione tra la Graziani e il Cammarota. Così però non è successo, almeno fino a ora. Nella puntata che vedremo stasera, 6 dicembre 2024, ci sarà l’atteso lieto fine e questa volta speriamo proprio che duri.

Un Posto al Sole, Anticipazioni del 6 dicembre 2024: la verità viene a galla!

Nella puntata di Un Posto al Sole del 6 dicembre 2024, oggi, Nunzio avrà un confronto chiarificatore con Diana, il cui risultato – ve lo anticipiamo – sarà quello di chiudere la loro relazione e di lasciare che il Cammarota corra dalla sua amata. Rossella ha deciso di partire per Madrid e di riprendere in mano la sua vita, una volta per tutte, e non intende aspettare sino a che il suo innamorato parli con la Della Valle o peggio sino a che le condizioni di salute dell’architetto migliorino. La figlia di Silvia è determinata e questa sua scelta ha messo il giovane chef letteralmente con le spalle al muro. Questa sera riuscirà finalmente a parlare chiaro e a rivelare a Diana i veri sentimenti che lo legano alla dottoressa ma soprattutto farà velocemente le valigie per raggiungere Ross in aeroporto e partire con lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Nunzio partono insieme per Madrid

La partenza di Nunzio sarà così veloce da lasciare Samuel da solo a gestire il Vulcano e per il povero Piccirillo sarà un vero e proprio problema. Ma i problemi si affrontano se si sanno i propri amici felici di stare finalmente insieme. Sì perché stasera trionferà l’amore tra il Cammarota e Rossella, regalandoci una bella sorpresa di fine settimana. I due si trasferiranno a Madrid e cominceranno a pensare ai loro progetti futuri sia personali, singolarmente e come coppia, sia professionali. Per Ross sarà molto utile questo distacco; capirà infatti come intende continuare la sua specializzazione e avrà la lucidità per farlo, dopo aver dovuto affrontare la terribile situazione che si è creata al San Filippo.

Un Posto al Sole: Nunzio e Rossella insieme… e stavolta durerà, ce lo sentiamo!

Speravamo da tempo che l’amore tra Nunzio e Rossella fiorisse e siamo stati, per tutti questi mesi, convinti che i due non si fossero dimenticati e attendevamo che scattasse la scintilla. Ora che i due finalmente potranno stare insieme, speriamo che duri… anzi ne siamo sicuri. Non dovrebbero esserci più ostacoli per loro e anche se il Cammarota dovesse voler tornare a lavorare a Il Vulcano, siamo certi che la Graziani troverebbe pure per lei una soluzione. Si dipaneranno tutte le difficoltà e le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 14 dicembre 2024 ci rivelano pure che la ragazza prenderà una decisione importantissima per il suo futuro, che potrebbe essere determinante sia per lei che per il suo compagno. Insomma sono in arrivo buone notizie e chissà magari anche un matrimonio, senza fuga dall’altare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.