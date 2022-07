Un Posto al Sole: Lara ha perso il bambino ma inganna Ferri? La Martinelli ha in mente un piano diabolico

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, presto in onda su Rai 3. Lara Martinelli corre in clinica, il suo bambino potrebbe non avercela fatta, ma con Ferri non ha intenzione di arrendersi.

Nuovi, sconvolgenti, intrecci nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3. Nella soap partenopea si assisterà ad un vero e proprio sordido inganno, perpetrato da Lara Martinelli che, questa volta, non sarà interessata ai soldi ma bensì a costringere Roberto Ferri a rimanerle vicino, nonostante non porti più in grembo il bambino dell’uomo. Ecco cosa accadrà nel dettaglio e tutte le Anticipazioni.

Lara corre in ospedale nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Lara Martinelli è in dolce attesa. Sebbene la gravidanza non fosse stata programmata e sebbene Roberto Ferri si sia sentito obbligato a prendersi cura di lei, non mostrando alcun segno di voler riprendere un rapporto passionale e meno professionale, Lara si è adeguata alla situazione e ha deciso di sfruttare questa vicinanza per mettere fuorigioco la rivale Marina Giordano. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, tuttavia, Lara si sveglierà dolorante nel cuore della notte, immersa nel sangue che ha sporcato anche le lenzuola e si mostrerà molto preoccupata per il bambino che porta in grembo. Martinelli correrà in clinica, ma farà in modo che Roberto non sospetti nulla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara se ne va?

Lara corre in clinica per farsi visitare dopo aver perso sangue. Non sappiamo quale sarà il referto, dato che Martinelli farà di tutto per tenerlo segreto, ma sarà chiaro che la donna sta tramando nell’ombra per volgere una disgrazia a suo favore. È probabile che la protagonista della soap di Rai 3 abbia avuto un aborto spontaneo, ma che non voglia dire nulla a Roberto, consapevole che l’uomo adesso è totalmente a suo servizio credendola incinta. Quel che è certo è che Lara tornerà a casa, nasconderà il lenzuolo insanguinato, inventando una scusa con Ferri, e comunicherà al suo ex socio l’esigenza di un’improvvisa partenza. Roberto indagherà o sceglierà di ignorare le stranezze di Lara?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara inganna Roberto

Lara si prenderà del tempo, annunciato a Roberto di dover improvvisamente partire e riempiendo la sua valigia in fretta e furia. Non è chiaro a cosa le servirà questa fuga, potrebbe semplicemente essere esigenza di piangere la morte del suo bambino, oppure fare ulteriori accertamenti prima di rivelare tutto. Quel che è certo è che Lara non smetterà di approfittarsi di Roberto, seguendolo anche durante il viaggio a Procida, dove Marina Giordano potrebbe innamorarsi di un altro uomo. È probabile, dunque, che Lara stia tramando nell’ombra e voglia ingannare Ferri per costringerlo a rimanere con lei, escludendo Marina dalle loro vite.

