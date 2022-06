Un Posto al Sole: Marina si innamora di un altro. Addio per sempre Roberto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, presto in onda su Rai3. Capovolgimenti amorosi nella soap, Marina si innamora di un altro.

Si riaccende la passione tra Marina Giordano e Roberto Ferri, ma l’ingresso di un nuovo pretendente potrebbe portare la coppia a non trovare mai il lieto fine tanto sperato. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, presto in onda su Rai 3. Nella soap arriva l’affascinante Arnaud Leroy, mentre Lara non si arrende ed è decisa a separare Ferri da Marina.

Marina vacanza romantica nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Stando alle Anticipazioni sulla soap di Rai 3, dopo tempo, esploderà nuovamente la passione tra Marina Giordano e Roberto Ferri. I due amati toneranno a frequentarsi in un momento molto delicato: Lara è incinta e il figlio è di Roberto, sebben inizialmente lui si sia voluto lavare le mani della questione, ora la paternità è certa e Ferri non può far finta di nulla. Così, forse per concedersi un po’ di relax oppure per allontanarsi dalla situazione sempre più intricata, Marina si recherà a Procida per concedersi qualche giorno lontano da Napoli, pur portando sempre con sé il suo fidato portatile per continuare a lavorare. Proprio sulla paradisiaca isola accadrà l’impensabile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina ha un nuovo pretendente

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole parlano chiaro. A Procida, mentre è immersa nella bellezza del paesaggio e nel suo lavoro, Marina farà l’incontro di Arnaud Leroy, un francese molto affascinante, che le farà una corte spietata. Marina, nonostante non voglia ammetterlo, sarà molto colpita dal nuovo pretendente e dalle sue parole cariche di passione, e potrebbe lasciarsi andare con il bel francese proprio mentre Roberto approda sull’isola per trascorrere del tempo insieme. Neanche a dirlo, Ferri poterà con sé anche Lara non potendo lasciarla tutta sola, cosa che non farà affatto piacere a Marina e che potrebbe spingerla ancora di più tra le braccia di Arnaud.

Anticipazioni Un Posto al Sole: chi è Arnaud Leroy?

Non abbiamo ancora tante informazioni sull’affascinante avventuriero francese Arnaud Leroy, eccezione fatta per l’attore che presterà lui il volto ovvero Frédéric Moulin. Quel che è certo è che il nuovo arrivato metterà tutto sé stesso per corteggiare Marina, cogliendola in un momento di estrema fragilità a causa delle continue intromissioni di Lara. Essendo in attesa del figlio di Roberto, la Martinelli non perderà occasione per assicurarsi che il suo ex socio sia sempre vicino a lei e lontano da Marina, con la quale non c’è certo un bel rapporto.

