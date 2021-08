Un Posto al Sole in Ferie: Ecco quando la Soap tornerà su Rai3...

Anticipazioni TV

Un Posto al sole, come ogni anno, si prende una pausa ad agosto. La narrazione verrà sospesa solo per un brevissimo periodo a partire dal domani, lunedì 9 agosto 2021. Scopriamo quando tornerà, a che punto sono le Trame e le Anticipazioni su le puntate che vedremo al rientro dalle ferie.

La Soap partenopea Un Posto al Sole, come di consueto, va in vacanza a partire dalle seconda settimana di agosto. L'ultima puntata è dunque andata in onda venerdì 6, da domani, lunedì 9, la serie si prenderà una pausa. Nell'episodio andato in onda prima delle ferie, abbiamo visto i nostri beniamini abbandonare la città per recarsi nei luoghi di vacanza, pronti a godersi un periodo di meritato riposo. Non temete però, intrighi e passioni nati all'ombra di Palazzo Palladini torneranno molto presto ad emozionare il pubblico di Rai 3.

Un Posto al Sole: Ecco quando ritorna la Soap sul piccolo schermo di Rai 3

Anche quest'anno, come da tradizione, Un Posto al Sole va in vacanza. La messa in onda delle puntate della soap partenopea di Rai 3 si è interrotta venerdì 6 agosto 2021, e ripartirà tra due settimene esatte, lunedì 23 agosto 2021. Dunque, i fedelissimi di UPAS dovranno attendere soltanto quattordici giorni prima di tornare a lasciarsi intrattenere dai protagonisti che tanto amano. A dare la notizia è stata Federica Castaladi, la social manager della serie TV, durante la diretta social del venerdì di CasaUpas; in più, però, sono state anche annunciate innumerevoli novità.

Un Posto al Sole, le storyline in corso: Cosa accadrà al ritorno dalle Ferie estive?

In standby le storyline più interessanti del momento. La relazione di Fabrizio e Marina, già provata dalla invadente presenza di Roberto, si trova ora a sopportare un altro scossone: l'arrivo di Giorgia, ex del Rosati, tornata a lavorare al fianco dell'uomo con l'intenzione di aiutarlo a salvare il pastificio. Cosa accadrà dunque alla coppia? La relazione reggerà sotto il peso di questo nuovo duro colpo, oppure l'arrivo di Giorgia segnerà la fine per Marina e Fabrizio? Passiamo poi al giovane Vittorio, il ragazzo ha finalmente campo libero con Speranza, ma il timore che la storia possa andar male, creando problemi a Guido, suo padre, da anni legato a Mariella, zia della ragazza, frena il giovane. Vittorio troverà il coraggio di lasciarsi andare?

Proprio nell'ultima Puntata, lo smemorato Filippo, si troverà a fare i conti con un misterioso ritorno dal passato. Di chi si tratterà? Questo ingresso influirà sul già provato rapporto del Sartori con Serena?

Un Posto al Sole Anticipazioni: un inaspettato ritorno...

Secondo un'altra indiscrezione, Susanna Picardi sta per tornare, e non da sola: con lei c'è la madre, Adele. Al momento, non è possibile dire se il ritorno della ragazza sarà collegato all'ex marito, Niko Poggi, ciò che è certo, però, è che lei e la mamma saranno le protagoniste di una storyline del tutto inedita. Tuttavia, per saperne di più, non possiamo far altro che attendere la fine della pausa estiva di Un Posto al Sole!

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.