Un Posto al Sole Anticipazioni 6 agosto 2021: un ritorno dal passato sconvolge Filippo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena e Irene sono al mare, mentre Filippo è sempre più impegnato, con l'aiuto del suo terapeuta, nel difficile compito di riappropriarsi della sua vita e dei suoi ricordi. Ma una vecchia conoscenza incrocerà la sua strada. Silvia, in partenza per Indica con Michele, cerca di ritrovare la propria armonia familiare, ma Giancarlo non ha intenzione di rinunciare a lei. Clara è grata a Patrizio del suo supporto, ma non vorrebbe investirlo coi suoi problemi. La partenza di Franco, Angela e Bianca per il mare è l'occasione per augurare a tutti buone vacanze.

Filippo impegnato a ricostruire il suo passato, si imbatte in una vecchia conoscenza! Nella Puntata di Un Posto al Sole del 6 agosto 2021

Filippo, reduce da una operazione al cervello, non ricorda più nulla, la sua memoria è ferma al 2012. Ha dimenticato di aver sposato Serena, di aver avuto con lei una figlia, Irene, e di aspettarne un’altra. L'ultima cosa di cui ha memoria è la partenza per Bologna, quel viaggio per riportare a casa Carmen, la sua ex, purtroppo fuggita e mai più tornata. Stremata dalla situazione, Serena ha deciso di partire per le vacanze insieme alla sua bambina, del resto Filippo ha lasciato la casa coniugale ormai da giorni per tornare a vivere con suo padre Roberto. La Cirillo sembra essersi arresa, ma Filippo invece - provato dal recente sequestro - ha capito di dover combattere per riappropriarsi dei suoi ricordi e della sua famiglia. E' per questo che si è rivolto ad una terapeuta. Anticipazioni rivelano però, che in questo suo lungo e difficile viaggio per ricostruire il passato si farà largo una sua vecchia conoscenza, probabile si tratti di una Ex. Un altro scoglio insormontabile per la povera Serena che, rischia di perdere per sempre suo marito...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia vede il viaggio a Indica come un'occasione per ricominciare, ma...

Durante questa lunga "assenza" di Michele, Silvia ha portato avanti una storia galeotta con Giancarlo, la relazione è finita di recente, dopo che Guido li ha sorpresi insieme. Purtroppo l'amante non sembra disposto ad accettare la decisione di Silvia di troncare e continua a corteggiarla in maniera insistente. Michele, all'oscuro del tradimento, attribuisce la preoccupazione della moglie alla sua mancanza di attenzioni. Pensa dunque di farsi perdonare con una vacanza rilassante a Indica. Silvia accetta di buongrado la proposta del marito, vede questa vacanza come un modo per gettarsi tutto alle spalle e ricominciare. Giancarlo però continua a tramare nell'ombra: non la lascerà in pace!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara mette dei paletti, Patrizio rischia di allontanarla!

Patrizio vuole aiutare la sua amata Clara, ma rischia di essere un po' invadente. Clara infatti, non vuole che il compagno sia coinvolto nei suoi problemi personali e insiste per cavarsela da sola. Il giovane chef desidera solo sostenerla e la Curcio ne è compiaciuta, ma nel tempo le intromissioni sono aumentate e si sono fatte più inopportune, tanto da spingerla a dover mettere dei paletti. Dopo aver subito numerose violenze psicologiche da Alberto, con cui è ormai a un punto di non ritorno, Clara si è ripromessa di contare solo sulle sue forze e non dipendere mai più da un uomo. Patrizio sta spingendo troppo sull'acceleratore...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.