Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2021: Fabrizio rimpiange Giorgia?

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 5 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, le cose con Marina non vanno bene e Fabrizio si ritrova, con disagio, a ripensare al suo passato con Giorgia!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, contento per l'imminente pubblicazione del suo libro e deciso ad essere più presente con la moglie, Michele prende una decisione che coglierà Silvia di sorpresa, e non solo lei. Roberto, stanco per il carico di lavoro che è caduto sulle spalle, riceve il supporto di Marina. Fabrizio vive con forte disagio la vicinanza di Giorgia. Intenzionato ad aiutare Clara, Patrizio smette i panni di chef per indossare quelli del Babysitter.​

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele fa un sorpresa a Silvia

Michele ha scritto un libro e presto verrà pubblicato. Il Saviani è molto contento di questo risultato, ha trascorso un periodo molto buio, vicino alla depressione si è gettato anima e cuore nella realizzazione di questa opera trascurando perfino Silvia. Ora che le cose vanno meglio però, vuole recuperare, purtroppo Silvia sembra ancora molto inquieta. Durante questa lunga "assenza" di Michele infatti, Silvia ha portato avanti una storia galeotta con Giancarlo, la relazione è finita di recente, dopo che Guido li ha sorpresi insieme. Purtroppo l'amante non sembra disposto ad accettare la decisione di Silvia di troncare e continua a corteggiarla in maniera insistente. Michele, all'oscuro del tradimento, attribuisce la preoccupazione della moglie alla sua assenza di attenzioni. Pensa dunque di farsi perdonare con una vacanza rilassante a Indica.

Fabrizio a disagio nel ripensare a Giorgia, nella Puntata di Un Posto al Sole del 5 agosto 2021

Marina e Roberto trascorrono molto tempo insieme, ad unirli non è soltanto il lavoro, la Giordano infatti, consapevole del difficile periodo che Roberto sta attraversando, ha scelto di stare al suo fianco. Roberto ha mille preoccupanti situazioni da gestire: la piccola complicata figliola Cristina, ospite da lui a Palazzo Palladini; Filippo, reduce da una operazione al cervello, il ragazzo non ricorda più nulla, la sua memoria è ferma al 2012. Marina, al corrente di tutto, cerca dunque di rincuorare Roberto, cosa che però infastidisce molto Fabrizio, ormai convinto di essere rimasto intrappolato in uno strano triangolo amoroso. Ad affliggere il Rosati inoltre, è la consapevolezza di provare ancora qualcosa per la sua Ex Giorgia, di recente tornata a lavorare al pastificio. L'uomo si sente a disagio nel dover ammettere di rimpiangere sempre più spesso il passato con Giorgia...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara è scettica, ma alla fine acconsente a lasciare Federico a Patrizio

Patrizio vuole aiutare la sua amata Clara e si propone di fare da babysitter al piccolo Federico. La Curcio però, non sembra disposta a lasciare suo figlio nelle mani di Patrizio. L'amore del compagno viene scambiato dalla ragazza per compassione, sentimento che Clara non riesce a tollerare, ma che ovviamente non corrisponde al vero. Patrizio vuole solo aiutarla e cerca di farglielo capire in ogni modo, alla fine la Curcio cede, nonostante infatti rimanga molto scettica, acconsente ad affidare il bambino allo chef!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.