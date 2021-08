Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2021: Vittorio in crisi, teme una relazione con Speranza!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 4 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio vorrebbe lasciarsi andare con Speranza, ma a frenarlo è l'indiretto legame con la ragazza: Speranza è la nipote di Mariella. E' il timore di rovinare la relazione del padre a mettere in crisi Vittorio!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, il rapporto con Marina si fa sempre più teso e Fabrizio si ritrova a lavorare a stretto contatto con una sua ex fidanzata. Samuel cerca di elaborare la delusione per aver visto svanire il proprio sogno d'amore. Vittorio chiederà a Speranza di restare a Napoli con lui? Cedendo al pressing degli adulti, Bianca accetta di chiedere scusa a Cristina, ma la tregua durerà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giorgia tra Fabrizio e Marina

Grazie alla fruttuosa collaborazione tra i due ex amanti Roberto e Marina, i Cantieri Flegrei non sono più a rischio imminente di chiusura o vendita. Fabrizio però, consapevole dell'interesse ancora vivo del Ferri per la sua compagna, guarda con sospetto alla nuova intesa tra l'uomo e la sua fidanzata. A rendere più cocente la gelosia, è stato un recente affettuoso abbraccio, spiato di nascosto dal Rosati, tra i due Boss dei cantieri. E' per questo che Fabrizio, nonostante la gravi crisi economica attraversata dal pastificio, non ha accettato l’aiuto di Marina! Anticipazioni rivelano che, la comparsa di un quarto incomodo metterà seriamente in crisi la relazione della coppia. Giorgia, ex fidanzata del Rosato, tornerà a lavorare al fianco della sua vecchia fiamma per salvare l'azienda. Marina si sentirà profondamente Tradita!

Vittorio teme che la relazione con Speranza possa avere ripercussioni sulla storia di Guido! Nella Puntata di Un Posto al sole del 4 agosto 2021

Mentre Samuel dovrà arrendersi al fallimento del suo corteggiamento e rinunciare per sempre al sogno d'amore con Speranza, Vittorio vivrà un momento di grande confusione. I dubbi riguarderanno l'interesse che prova per la Altieri e la possibilità di iniziare una relazione con lei. Tra loro non c'è stato ancora nulla di "compromettente", ma di certo la giovane non gli è indifferente. Vittorio vorrebbe dunque lasciarsi andare, ma a frenarlo è l'indiretto legame con la ragazza: Speranza è la nipote di Mariella, storica compagna di suo padre Guido. Se la loro storia dovesse andare male, potrebbero esserci pesanti ripercussioni per l'intera famiglia. E' dunque il timore di rovinare la relazione del genitore a mettere seriamente in crisi il povero Vittorio!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cristina e Bianca siglano una tregua, ma quando durerà?

Cristina, la giovane figlia di Roberto Ferri, è in visita a Palazzo Palladini. La piccola, che vive infatti fuori città con la mamma, si trasferisce a Palazzo Palladini per un breve periodo, così da poter trascorrere del tempo con suo padre. Giunta nella dimora napoletana, Cristina fa la conoscenza di Jimmy, subito affascinato dalla nuova amichetta, poi di Bianca. Purtroppo l'incontro con la bambina non sarà piacevole quanto quello con il piccolo Cirillo, la figlia di Franco infatti, mostrerà grande ostilità. Il trattamento che Bianca riserverà alla nuova arrivata verrà subito notato dagli adulti che faranno pressing affinché la bambina chieda scusa e deponga le armi. Purtroppo, anticipazioni rivelano, che la tregua non durerà molto...

