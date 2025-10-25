Un Posto al Sole: il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della TV italiana. In occasione del suo 29esimo compleanno e con l’avvicinarsi delle prime riprese della stagione numero 30, Upas e il suo cast si sono svelati a Il Festival dello Spettacolo a Milano.

Il 21 ottobre scorso (2025) Un Posto al Sole ha festeggiato i suoi 29 anni. Prossimamente il cast sarà impegnato con le riprese della 30esima stagione e Il Festival dello Spettacolo, proposto e promosso da TV Sorrisi e Canzoni è stata una grande occasione per celebrare questa Soap anzi questo Mito Italiano che appassiona il pubblico dal 21 ottobre 1996.

Noi abbiamo colto subito l’occasione per partecipare a questo momento, per festeggiare la nostra amata Soap, di cui vi parliamo tutti i giorni e che per noi, così come i suoi fan (lo ammettiamo siamo appassionati dalla prima puntata) non è solo una fiction ma un vero spaccato di realtà quotidiana, capace di accompagnare nel tempo gli spettatori e l’Italia, mantenendo un equilibrio tra intrattenimento e servizio pubblico, compito da sempre di Mamma Rai.

Un Posto al Sole: a Il Festival dello Spettacolo arriva il cast di Upas

Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Michelangelo Tommaso e Alberto Rossi, alias Raffaele Giordano, Giulia Poggi, Filippo Sartori e Michele Saviani, sono stati i protagonisti di questo evento. Presenti sin dalle prime stagioni (Rispo, Tagliaferri e Rossi dalla prima puntata) ci hanno rivelato qualche dettaglio e qualche curiosità dietro alla Soap ma anche il significato del titolo Un Posto al Sole, legato alla grande solarità della città di Napoli, in cui è girato e ambientato ma anche alla solarità dei rapporti nati sul set e con il pubblico. Un Posto al Sole è un’idea nata da un format australiano intitolato Neighbours e fortemente voluta per dare nuova vita agli Studi di Produzione Rai di Napoli (purtroppo a quel tempo in crisi) e ha avuto un immediato successo, tanto che i suoi protagonisti sono diventati persone di casa.

Un Posto al Sole: la realtà e la finzione diventano una cosa sola

Gli artisti presenti sul palco hanno infatti raccontato di come la loro vita sia cambiata da quando hanno iniziato a lavorare in Upas e di come i fan, per strada, li riconoscano e li sentano come persone di casa, come qualcuno da sempre conosciuto e che ti è amico. È questa la grande potenza di Un Posto al Sole, un prodotto TV sì ma anche uno spaccato di vita quotidiana in grado di superare la quarta parete e di avere un rapporto giornaliero con il pubblico. Non è infatti strano – come hanno raccontato gli attori – che il pubblico li scambi per i loro personaggi e non riesca a scindere la persona reale da quella della finzione, quella interpretata sul set.

Questa commissione tra reale e finzione ha permesso a Upas di raccontare vicende di vita quotidiana e di toccare temi importanti come la violenza sulle donne, l’Alzheimer attraverso la vicenda di Luca ma anche tutte le diversità e le difficoltà che la vita ci propone sulla nostra strada. L’unico tema volutamente non toccato è stato il Covid. Patrizio Rispo ha infatti rivelato che essendo la Soap una parentesi di svago durante la giornata, la produzione ha ritenuto necessario non parlare direttamente dell’argomento ma proporre su RaiPlay uno spin off intitolato Un po’ Sto a Casa con Raffaele che – dalla sua portineria – si metteva in contatto con tutti i condomini, pronto a dispensare consigli e a raccontare nuove storie, nate tra le mura domestiche.

Un Posto al Sole: ecco perché è un Mito Italiano e cosa ci aspetta nel futuro

Un Posto al Sole ha il potere, ed è emerso prepotente, di essere un racconto di vita e uno spaccato di quotidianità. Questo permette a Rai3 di fare il proprio servizio pubblico e di portare nelle case, ogni sera alle 20.50, semplicità, sincerità e spensieratezza, strizzando l’occhio ai temi sociali e all’educazione. E proprio sui temi sociali si è espressa Marina Tagliaferri, che ha rivelato – parlando del futuro di Upas – di desiderare che Un Posto al Sole parli degli anziani e di come la vita cambi dopo aver superato una certa età.

Michelangelo Tommaso e Alberto Rossi hanno invece scherzato sui loro personaggi, un po’ “pesanti” come li hanno definiti loro, e hanno espresso il loro desiderio di vederli impegnati in faccende meno spinose e magari meno complicate mentre Patrizio Rispo ha confessato di volere un futuro da investigatori per il suo Raffaele e il suo amico Renato; per lui, i due potrebbero essere raccontati come Totò e Peppino ma in un giallo a Palazzo Palladini… e chissà che questa dichiarazione non possa essere in realtà un spoiler delle prossime puntate in arrivo con Whoopi Goldberg, che stando alle prime anticipazioni sarà invischiata in trame crime che coinvolgeranno gli inquilini del Palazzo di Posillipo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.