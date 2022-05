Un Posto al Sole: Filippo convince Roberto a prendersi le sue responsabilità con Lara?

Anticipazioni TV

Lara è incinta ma Roberto non vuole saperne niente. Potrebbe, tuttavia, esserci una svolta causata da Filippo. Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole.

Lara Martinelli è incinta e Roberto Ferri è il padre. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, l’amatissima soap di Rai3, Ferri si troverà a dover affrontare il figlio Filippo, deciso a convincere il padre ad assumersi le proprie responsabilità e aiutare l’ex socia durante la gravidanza. Ma se il figlio non fosse realmente di Roberto, come invece asserito da Lara? Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Roberto contro Lara nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Lara Martinelli è incinta. La donna ha scoperto di essere in attesa di un bambino dopo aver accusato un improvviso malore ed essersi recata all’ospedale, e rivela a Roberto Ferri di essere lui il padre. Dopo tutti gli scontri, le bugie e gli inganni, Roberto si opporrà senza indecisioni alla gravidanza, ma Lara non vorrà sentire ragioni e deciderà di portarla a termine e occuparsi da sola del nascituro. Mentre Lara e Roberto sono a ferri corti, ognuno bloccato nella sua decisione, Filippo deciderà di prendere in mano la situazione dopo aver assistito ad uno scontro feroce tra i due ex soci. Filippo, infatti, vuole che suo padre prenda le proprie responsabilità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo dalla parte di Lara?

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole terrà banco la gravidanza, inattesa, di Lara che rivelerà a Roberto di essere in attesa del loro figlio e di aver deciso di portare a termine la gravidanza anche da sola. Ferri, scioccato dalla notizia, se la prenderà con l’ex socia accusandola di averlo ingannato, e chiedendole di interrompere la gravidanza dal momento che lui non ha intenzione di occuparsi del nascituro. Davanti alla ferma opposizione di Lara, Roberto perderà la calma e susciterà il biasimo di Filippo. Sebbene sia sempre andato contro alla Martinelli, reputata una donna crudele e senza scrupoli, Filippo chiederà al padre di assumersi le proprie responsabilità e di aiutare Lara con il bambino. Ferri, davanti alle parole sincere di Filippo, cambierà idea?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara ha mentito, Roberto non è il padre!

Dopo gli ultimi avvenimenti nella soap di Rai3 è dato per assodato che Lara sia incinta del figlio di Roberto Ferri, ma se così non fosse? È probabile che i due ex soci si siano lasciati andare alla passione senza pensare alle conseguenze, e che quindi la paternità del nascituro sia da attribuire a Ferri ma c’è sempre un’incognita, dato che Lara non è certo famosa per la sua sincerità. Nelle ultime puntate, infatti, Martinelli si è alleata con Fabrizio Rosato che, pur non sopportando la manager, ha accettato la sua offerta per trarne benefici economici. Non ci sono indizi sul fatto che proprio Fabrizio possa essere il padre del bambino che aspetta Lara, ma neppure prove certe che i due nuovi soci in affari non abbiano avuto un incontro romantico con disastrose conseguenze.

