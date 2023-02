Un Posto al Sole Anticipazioni: Valsano ottiene uno sconto di pena e Marina e Roberto si lasciano? Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana sarà molto complicata per Marina e Roberto ma anche per Viola e Niko. Ecco cosa succederà negli episodi della Soap in onda su Rai3.

Le prossime settimane saranno cruciali per alcuni personaggi di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Valsano potrebbe ottenere uno sconto di pena mentre per Marina e Roberto potrebbe esserci aria di crisi, a causa del ritorno di Lara insieme al piccolo Ferri. Ma vediamo insieme cosa potrebbe succedere negli episodi presto in arrivo su Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Valsano ottiene uno sconto di pena?

Nelle puntate andate in onda questa settimana, abbiamo visto Viola in ansia dopo la sua testimonianza. La Bruni si è convinta che con le sue parole, abbia agevolato la difesa di Valsano e che il processo possa prendere una strada inaspettata e drammatica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le paure dell'insegnante si riveleranno purtroppo fondate. La prossima settimana vedremo la difesa di Valsano farsi ancora più agguerrita. L'avvocato del malavitoso, dopo aver interrogato i suoi testimoni, farà un'arringa talmente cinica e intrigante, da far temere che il boss possa ottenere una semi-impunibilità. Il giudice potrebbe quindi decidere di concedere uno sconto di pena al criminale, portando sia Viola che Niko alla disperazione. Stando a quanto ci rivelano le trame delle prossime puntate, il verdetto sarà inaspettato e ci saranno molti colpi di scena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara torna a Napoli, cosa vuole da Roberto?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara tornerà a Napoli. Vi abbiamo già anticipato, in un nostro precedente articolo, che la Martinelli si presenterà alle nozze di Roberto e Marina e guasterà, ovviamente, il bel momento che i due stanno vivendo. Il ritorno della donna, in compagnia del piccolo Ferri, lascerà i neo-sposi senza parole. Roberto dovrà intervenire immediatamente per capire il motivo del ritorno della sua ex e la interrogherà per scoprire cosa voglia da lui e perché sia tornata proprio nel momento meno opportuno. Ma a soffrire di questa situazione sarà soprattutto Marina.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina lascia Roberto?

Marina non riuscirà a trattenere la sua rabbia. Lara tornerà a Napoli, nonostante il loro accordo. La Giordano non riuscirà a mandar giù che la sua rivale si sia ripresentata proprio durante le sue nozze e già profondamente irritata per il comportamento di Roberto, comincerà a perdere la pazienza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole delle prossime puntate, ci rivelano che Marina affronterà faccia a faccia Lara e il loro sarà uno scontro molto duro. Ma quello che cominciamo a pensare è che la presenza ingombrante della Martinelli finirà per rimettere completamente in discussione il rapporto tra i coniugi Ferri. Insomma il matrimonio, appena celebrato, tra Marina e Roberto potrebbe essere messo già in crisi e tra loro comincerà a esserci aria di separazione. Sarà forse quello che Lara vorrà? Desidererà ritornare a casa del manager, come sua legittima compagna oltreché madre di suo figlio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.