Un Posto al Sole Anticipazioni: Torna Manlio Picardi e vuole vendetta. Niko sconvolto da una sua proposta!

Anticipazioni TV

Un ritorno e un incontro inaspettato metteranno Niko in grande difficoltà. Manlio Picardi vorrà vendetta per sua figlia e cercherà di coinvolgere il genero in questo folle piano. Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate presto in arrivo su Rai3.

Per Niko non c'è pace. La morte di Susanna tornerà a bussare alla porta del suo cuore con un inaspettato ritorno: quello di Manlio. Il Picardi tornerà all'improvviso nella vita del Poggi con una precisa proposta da fargli. L'ex militare chiederà al genero di aiutarlo a prendersi la sua vendetta contro Lello Valsano e a farsi giustizia da soli. Ma il giovane avvocato gli darà retta? Si lascerà convincere o resisterà a non cadere in questo tunnel pericolo? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il ritorno di Manlio Picardi

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 25 novembre 2022 ci rivelano che, la prossima settimana, rivedremo un volto noto di Upas: Manlio Picardi. Il padre di Susanna, già alla fine di questa settimana, ha rifatto capolino nella vita di suo genero ma sarà da lunedì prossimo che metterà in chiaro quali sono le sue reali intenzioni. L'ex militare chiederà a Niko di aiutarlo a prendersi la sua vendetta contro Lello Valsano. E questa richiesta metterà in crisi il povero Poggi, sempre più dolorante per la morte della sua amata moglie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manlio vuole vendetta. Niko in crisi

La morte di Susanna si è tinta di giallo e per Niko diventerà sempre più difficile gestire il dolore per la perdita della sua amata. E a metterlo ancora più in crisi sarà Manlio con la sua inaspettata e violenta proposta. Il Poggi ne rimarrà inizialmente sconvolto poi, complice una giornata commemorativa per Susanna, comincerà a provare un desiderio di giustizia e forse anche di vendetta. L'avvocato potrebbe perdere completamente la bussola e compiere qualche azione che lo metterà nei guai. Ci sarà però una persona che potrebbe riuscire a riportarlo alla calma.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella aiuta Niko

Il dolore spingerà Niko a valutare con interesse la proposta di Manlio ma questo potrebbe causare gravi danni sia a lui che alla sua famiglia. A dargli una mano ci sarà per fortuna Ornella. L'intervento e il sostegno della Bruni saranno fondamentali e nella prossima settimana vedremo la donna impegnata a far calmare il povero Poggi sempre più prigioniero di un dolore che non accenna a scemare. Purtroppo non è ancora certo come andrà a finire questa questione e se Manlio alla fine, anche senza l'appoggio del genero, finirà per prendersi la sua vendetta contro colui che ha ucciso sua figlia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.