Un Posto al Sole Anticipazioni: Torna Adele, la mamma di Susanna. Per lei in arrivo un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Sara Ricci annuncia il suo ritorno a Un Posto al Sole, nei panni di Adele Picardi. Ecco cosa accadrà alla madre di Susanna secondo le Anticipazioni sulla soap di Rai 3.

Un Posto al Sole continua ad appassionare i fan di Rai 3, affezionati alla soap ventennale e ai suoi protagonisti. A sorpresa, l’attrice Sara Ricci ha annunciato su Instagram di essere in procinto di tornare nei panni di Adele Picardi, dopo l’addio burrascoso seguito alla fine della tormentata e insana storia d’amore con l’infermiere Mauro. Come si inserirà la madre di Susanna nelle nuove puntate e quando la vedremo in onda? Ecco tutte le Anticipazioni sul ritorno di Adele.

Adele Picardi torna sul set di Un Posto al Sole

Con una foto su Instagram l’attrice Sara Ricci ha comunicato ai fan di Un Posto al Sole di trovarsi sul set della soap di Rai 3, pronta a vestire ancora i panni di Adele Picardi. Le registrazioni sono in divenire, dal momento che la soap non si ferma praticamente mai, eccezione fatta per le due settimane estive di agosto, ma sembra che il ritorno di Adele verrà trasmesso prima di dover salutare per qualche giorno i protagonisti di Palazzo Palladini. Perché la madre di Susanna è tornata a Napoli? Abbiamo lasciato Adele distrutta dopo la rottura con l’infermiere Mauro, costretta a mettere fine ad una relazione insana che rischiava di gettarla nel baratro, per poi partire alla ricerca di maggiore serenità. È possibile che Adele, tornando in città con un nuovo spirito, sia pronta a innamorarsi ancora magari di qualche new entry studiata per stupire il pubblico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Adele si innamora di…

Adele torna a Un Posto al Sole con il cuore libero, dopo essersi curata le ferite. Nello stesso momento, il magistrato Eugenio Nicotera sta lavorando ad un blitz per togliere dalla circolazione gli ultimi superstiti del clan Argento. Un’impresa non da poco, che preoccupa Eugenio e il suo nuovo collega Vito. Quest’ultimo, stando alle Anticipazioni sulla soap di Rai 3, sarà fondamentale per la buona riuscita del piano di Nicotera, e potrebbe essere anche colui che seguirà Susanna nella sua formazione durante il tirocinio. In questo modo, Vito potrebbe arrivar a conoscere Adele e chissà che tra i due non scocchi la scintilla proprio grazie a questa vicinanza lavorativa inaspettata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Adele torna, Marina si innamora

Mentre Adele Picardi torna a Palazzo Palladini, Marina Giordano parte per Procida, pronta a concedersi un po’ di relax mentre lavora a distanza con il suo fedele computer portatile. Sembra che su questa isola paradisiaca, Marina si invaghirà di un turista francese, tale Arnaud Leroy, un uomo affascinante con il quale l’imprenditrice condividerà momenti passionali ma fugaci. A Procida, infatti, giunge anche Roberto Ferri che non ha alcuna intenzione di lasciare andare Marina tanto facilmente, sebbene Lara Martinelli continui a tenerlo legato a causa della gravidanza non desiderata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.