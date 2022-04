Un Posto al Sole Anticipazioni: Stefano, il fratello di Riccardo Crovi, sconvolge Rossella. È la fine?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella soap farà il suo ingresso Stefano Crovi, che porterà con sé numerosi colpi di scena.

Grandi novità in arrivo a Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate della soap, in onda su Rai3, entrerà in scena un nuovo personaggio pronto a sconvolgere i precari equilibri di Palazzo Palladini. Stiamo parlando di Stefano, fratello di Riccardo Crovi, che influenzerà in modo particolare Rossella, costringendola a pensare a dolorosi ricordi del passato che avranno un effetto negativo sul presente.

Arriva nuovo personaggio nel cast di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole, dopo decenni di messa in onda, si riconferma una delle soap più amate dagli italiani, che seguono con estremo interesse gli intrighi di Palazzo Palladini. Nella soap di Rai3 c’è sempre spazio per colpi di scena e nuovi clamorosi ingressi, come quello di Stefano Crovi, fratello del dottor Riccardo, che entrerà a far parte del cast e porterà con sé scompiglio. Al momento non sappiamo quale attore interpreterà il ruolo di Stefano, il cui ingresso avverrà nelle puntate della prossima settimana. Del fratello di Riccardo conosciamo parzialmente il passato, ovvero che ha avuto una relazione con Virginia, scegliendo di metterla al primo posto e chiudere ogni rapporto con la sua famiglia d’origine. Non è dunque un amorevole legame tra fratelli quello che ci aspetta, bensì un ingresso che porterà non poco turbamento nel Crovi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Stefano Crovi provoca Rossella

Stefano tornerà nella vita del fratello Riccardo senza permesso, provocando una forte reazione nel Crovi ma anche in Rossella. Il nuovo arrivato, infatti, sarà in grado di suscitare nella donna emozioni contrastanti, portando a galla vecchi rancori ed episodi dolorosi del passato che Rossella non ha mai realmente elaborato e superato. Questo sconvolgerà l’equilibro tra Rossella e Riccardo, e questa volta potrebbe essere davvero la fine per loro. Ma Rossella non sarà l’unica totalmente fuori controllo nelle nuove puntate di Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca sconvolta!

Mentre Rossella dovrà fare i conti con i fantasmi del passato, scatenati dall’improvviso arrivo di Stefano, Bianca non se la passerà meglio. La bambina ha tirato un sospiro di sollievo dopo il ritorno a casa della madre, sostenuta anche da Viola che ha preso la cattedra come supplente nella sua scuola, ma la serenità non durerà più che un battito di ciglia. Angela, infatti, sarà costretta a partire nuovamente e Bianca soffrirà moltissimo, andando fuori controllo. Stesso destino per Chiara, che non riesce a superare la sua dipendenza dalle droghe, soprattutto quando si troverà a dover gestire Lara e Roberto Ferri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.