Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia ha una chance per salvare il Vulcano ed è tutto merito di Rossella!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle prossime puntate della Soap, Rossella farà una scoperta che potrebbe salvare Silvia e il suo Vulcano. Nunzio, Samuel e Diego saranno pronti alla riscossa!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, assisteremo a un colpo di scena che potrebbe cambiare totalmente la vita di Silvia. Rossella sospetterà che dietro alle critiche al locale della madre, ci sia lo zampino di Alberto Palladini. La ragazza avvertirà immediatamente Samuel, Nunzio e Diego e saranno questi tre baldi moschettieri a correre in aiuto della Graziani e tentare di fermarla prima che lei ceda il 50% del ristorante al perfido avvocato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto sta sabotando il Vulcano

Lo avevamo tutti capito! Dietro alle critiche web al Vulcano si cela il perfido Alberto. Il Palladini sta da tempo sabotando il locale di Silvia, per metterci di nuovo le mani sopra. L'avvocato, molti anni fa, aveva dovuto rinunciare all'attività – in suo possesso – per problemi economici e ora che è alla ribalta, non vede l'ora di poter cantare vittoria e riprendersi, mano a mano, quello che un tempo era suo. Alberto, lo sappiamo, è un uomo senza scrupoli e come non si è fatto problemi di tradire Clara, non si è certo fatto problemi ad affossare Silvia e a portarla sull'orlo della crisi. Ma i suoi piani potrebbero fare una brutta fine.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella scopre che dietro alle critiche c'è Alberto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quelle che andranno in onda dal 3 al 7 aprile 2023, Rossella farà una scoperta che potrebbe ribaltare completamente la situazione e dare una chance a Silvia per salvare il Vulcano. La ragazza – purtroppo non sappiamo come – sospetterà e avrà poi certezza, che a scrivere le recensioni tremende contro il locale della madre, sia Alberto. La dottoressa si fionderà immediatamente ad avvertire tutti, compresi Nunzio, Samuel e Diego, che si riprometteranno di fermare la Graziani, prima che possa firmare i documenti che sanciranno, definitivamente, la cessione della metà delle quote del ristorante, al Palladini.

Trame e Anticipazioni: Corsa contro il tempo per salvare il Vulcano

Avvertiti da Rossella, Nunzio, Samuel e Diego, come moderni moschettieri, cercheranno di fermare Silvia. La Graziani avrà già preso appuntamento dal notaio per la cessione delle quote ad Alberto ma i tre ragazzi, spinti dal desiderio di non perdere il lavoro ma soprattutto di non permettere all'avvocato di averla vinta, cercheranno di convincere Silvia a non firmare alcuna carta e di provare a combattere contro il loro nemico. Attenzione però alle scelte che la mamma di Ross potrebbe fare. Stanca di doversi difendere e di dover trovare sempre soluzioni alternative, potrebbe decidere di non dare retta ai suoi baldi amici e di cedere comunque ad Alberto il 50% della sua attività. È un'ipotesi che non possiamo scartare ma speriamo che la nostra Silvia riesca a trovare il coraggio di affrontare il perfido Palladini, di non cedere al suo piano e di rimetterlo al suo posto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.