Un Posto al Sole Anticipazioni: Qualcuno sta sabotando Silvia per distruggere Il Vulcano? Il mistero sta per essere svelato

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno sospettare che dietro le critiche online al Vulcano ci sia lo zampino di qualcuno a noi ben noto. Nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3, vedremo che una mano misteriosa ha tutta l'intenzione di sabotare Silvia e di distruggere il locale. Ma chi sarà e perché sta facendo questo?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap potrebbe scoprire dell'esistenza di un mistero molto oscuro e subdolo, che si cela dietro alle critiche online al Vulcano. Le vicende che negli ultimi mesi hanno portato Silvia ad affrontare problemi economici sempre più gravi, potrebbero essere state pilotate da una nostra vecchia conoscenza. La Graziani sarebbe quindi nel mirino di un misterioso hater, pronto a tutto per distruggere il locale e la sua proprietaria. Ma a quale scopo ma soprattutto chi sarà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego apre gli occhi a Silvia, decisa a cavarsela da sola

Andiamo con ordine e capiamo meglio cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. La prossima settimana, Silvia deciderà di dire di No alla proposta di Alberto e di rifiutare quindi che il Palladini diventi il suo socio. Una scelta di puro orgoglio ma che metterà in allarme Diego, sempre più preoccupato per le sorti del locale della sua amica. Il Giordano cercherà di far ragionare la Graziani e di aprirle gli occhi e forse le chiederà addirittura di ripensare a quando offerto dall'avvocato, una volta padrone del locale. Sarà proprio in quella puntata – per intenderci, quella che andrà in onda il 28 marzo 2023 – che ci accorgeremo con chiarezza che si cela qualche mistero dietro alle critiche che stanno distruggendo il locale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: C'è qualcuno di conosciuto dietro alle critiche online al Vulcano

Nelle prossime puntate si farà largo un pensiero molto triste e preoccupante. Si scoprirà infatti che le critiche online che stanno distruggendo il Vulcano, sono pilotate da qualcuno. Si suppone che sia qualche persona già di nostra conoscenza ma ovviamente non verrà svelata ancora la sua identità. Sta di fatto che i problemi finanziari in cui si sta trovando Silvia e che la stanno costringendo a vedere sempre più vicina l'ipotesi di dover chiudere il suo amato locale, non sono altro che un tentativo – sin ora riuscito – di sabotare la Graziani e di metterla in grave difficoltà. Ma chi ci sarà dietro a questo subdolo piano?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Qualcuno sta sabotando Silvia. Ecco chi potrebbe essere

Assumendo i panni di detective, possiamo cominciare a fare qualche ipotesi su chi possa essere questo misterioso e subdolo sabotatore. Il nostro fiuto ci suggerisce di restringere il campo a due soli indiziati: Alberto e Giancarlo. Ecco le nostre “accuse”:

Alberto potrebbe essere interessato a mettere le mani sul Vulcano , senza l'intromissione di Silvia. È un ipotesi che abbiamo già fatto in un nostro precedente articolo e continuiamo a dire che il Palladini, ormai lanciato alla riscossa e pronto a tornare sulla cresta dell'onda come un tempo, potrebbe voler ritornare alla guida del locale , un tempo di sua proprietà. L'avvocato, al corrente di tutta la questione legale di Nunzio, avrebbe quindi messo in scena un finto attacco online o comunque innescato la miccia , per far partire la serie di critiche nel web, contro il locale. L'obiettivo: costringere Silvia a cedergli una parte delle azioni de Il Vulcano e farle fruttare, come solo lui sa fare, oppure addirittura portarla a vendergli l'intero locale;

Le nostre sono solo ipotesi ma Alberto e Giancarlo, a nostro parere, sono sicuramente i due più interessati al fallimento di Silvia, chi per un motivo e chi per un altro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.