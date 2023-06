Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e Speranza in crisi! Micaela a un passo dal conquistare il bel cuoco?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Samuel e Speranza si aprirà una profonda crisi. E Micaela sarà sempre più vicina a conquistare il cuoco! Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate vedremo un'evoluzione nel triangolo amoroso tra Samuel, Speranza e Micaela. Il tenero chef del Vulcano, infatti, inizierà a chiedersi se davvero stare con l'Altieri è ciò che vuole, mentre Speranza noterà che il suo fidanzato è diventato sempre più distante. Ma anche per la Cirillo arriveranno delle illuminazioni: la sorella di Manuela e Serena, infatti, scoprirà che, forse, quello che prova per Samuel non è solo un capriccio momentaneo...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e Speranza in crisi?

Dopo le discussioni negli episodi precedenti tra Samuel e Speranza, la coppia aveva deciso di partire per una vacanza, di cui però lo chef non sembrava affatto entusiasta, soprattutto, perché l'itinerario sembrava rispecchiare più i gusti della sua fidanzata che i suoi. A nulla erano valse le parole di Micaela, che aveva cercato di persuaderlo a far valere le proprie opinioni o a cercare un confronto con l'Altieri. Tornati dalla vacanza, i due giovani dovrebbero essere più uniti che mai, ma è palese che Samuel è piuttosto scontento e questo malumore lo spingerà a riflettere sulla sua relazione con Speranza: è davvero lei la donna della sua vita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza cerca di riconquistare Samuel, ma...

Il malcontento di Samuel non sarà subito chiaro a Speranza: la nipote di Mariella non sembra rendersi conto, presa dai suoi impegni, che Samuel non è più quello di prima. Lo chef a sua volta, complice anche Micaela che con le sue frecciatine lo sta spingendo a riflettere su ciò che vuole, si dimostra sempre più cupo e distaccato nei confronti della ignara fidanzata. Le Anticipazioni ci svelano che la rabbia di Samuel esploderà all'improvviso, lasciando senza parole Speranza: l'Altieri, infatti, non ha mai pensato che il suo fidanzato, sempre dolce e posato, potesse diventare così aggressivo. La ragazza inizierà a riflettere e proverà a dimostrarsi più conciliante verso il suo Samuel, nella speranza che il cuoco torni quello di prima. Ma, forse, questa volta, neppure le sue moine serviranno a far tornare tutto come prima. Samuel, infatti, continuerà a chiedersi se questa vita che sta vivendo sia davvero quella che vuole...

Trame Un Posto al Sole: Micaela realizza di amare Samuel?

Mentre la coppia formata da Samuel e Manuela è in crisi, anche per Micaela la situazione non sembra del tutto rosea: la Cirillo, infatti, complice il ritorno di Samuel e l'aver sentito la sua mancanza durante la vacanza sua e di Speranza, sta iniziando a realizzare che prova qualcosa per lo chef. La Cirillo è sempre stata uno spirito libero e, anche a causa del suo carattere libero e a volte frivolo, non ha mai dato tanta importanza all'amore: ma questa volta potrebbe essere diverso. Quando Samuel tornerà dalla vacanza, Micaela proverà a fargli notare che con il suo atteggiamento la sta dando vinta alla fidanzata, senza mai davvero vivere la sua vita come vuole. Questa conversazione non sarà facile da accettare per lo chef, ma lo aiuterà a mettere in discussione la sua vita. E, in qualche modo, permetterà anche a Micaela di capire che ciò che prova per Samuel non è semplice attrazione, ma amore vero! Le Anticipazioni non ci rivelano altro, ma date queste premesse possiamo supporre che nei prossimi episodi della Soap di Rai3 potremo assistere alla fine della storia tra Samuel e Speranza, ma dopo questa turbolenta fine, il cuoco sarà pronto a lanciarsi già in una nuova avventura con Micaela? O, forse, preferirà restare da solo per poter capire cosa vuole davvero dalla vita?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.