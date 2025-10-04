Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella di nuovo vicina a Riccardo! Gianluca ancora nei guai?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo un tentativo di riavvicinamento tra Rossella e Riccardo. Andrà a buon fine? Intanto, Gianluca è sempre più preda dell'alcool. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame dei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Rossella proverà a riavvicinarsi a Riccardo, nella speranza di instaurare con lui un rapporto più amichevole. Come reagirà il Crovi? Intanto, Gianluca prova a rimettere in sesto la sua vita, ma né l'affetto di Luca o la vicinanza di Alberto sembrano aiutarlo e il giovane Palladini sarà sempre più preda dell'alcool...

Un Posto al Sole: Riccardo sempre più scontroso, Rossella tenta di riavvicinarsi a lui, ma...

Come abbiamo già visto nelle ultime puntate della Soap andate in onda su Rai 3, Riccardo è sempre più scontroso e proiettato nel suo lavoro! Il Crovi non ha nascosto la sua frustrazione e se l'è persino presa con una delle infermiere dell'ospedale. Il tutto sotto gli occhi di Rossella, che ha assistito preoccupata a ciò che è successo. La dottoressa Graziani penserà di riavvicinarsi all'ex, nella speranza di instaurare con lui un rapporto più sereno sul lavoro. Ma Riccardo sarà ben disposto nei suoi confronti? Dopotutto, la dolce Rossella lo ha abbandonato all'altare e nonostante avesse ammesso di essere ancora confusa sui suoi sentimenti tra Riccardo e Nunzio, alla fine nel giro di poco ha scelto quest'ultimo, iniziando una romantica storia d'amore con il cuoco.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo e Rossella vicini? Per la Graziani arriva una brutta scoperta!

Rossella deciderà di riavvicinarsi a Riccardo, ma i fan della storia tra la dottoressa e Nunzio possono stare sereni, perché la Graziani è perdutamente innamorata del bel cuoco e non ha intenzione di lasciarlo andare. Tuttavia, Rossella desidera anche ricucire in qualche modo il rapporto con Riccardo e provare, almeno sul lavoro, ad avere una relazione civile e di fiducia reciproca. Le Anticipazioni non ci svelano i dettagli, ma sembra che per Rossella questo avvicinamento a Riccardo si rivelerà fonte di una nuova dolorosa scoperta: tra loro non può esserci nessun legame di amicizia. RIsulta probabile, infatti, che il Crovi allontanerà in maniera dura la dottoressa Graziani e potrebbe anche arrivare a rinfacciarle di averlo fatto soffrire enormemente. Per Rossella questo sarà il l'epilogo definitivo nel suo rapporto con Riccardo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Gianluca è sempre più preda dell'alcool, ancora guai per lui!

Le trame delle prossime puntate di Un Posto al Sole si concentreranno anche su Gianluca: il giovane Palladini è tornato a Napoli, dove forse sperava di rifarsi una vita, ma i fantasmi del passato e la sua dipendenza dall'alcool continuano a perseguitarlo. In suo aiuto giungerà Diego, che proverà a offrirgli un posto di lavoro a Il Vulcano, data la sua bravura nel preparare i drink, ma forse questa nuova offerta di lavoro porterà più disastri che benefici...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.