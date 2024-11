Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa nei guai! Arriva la vendetta delle donne del quartiere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che per Rosa i guai non saranno ancora finiti: a causa delle parole di Don Antoine a suo favore, infatti, l'ex moglie di Damiano e madre di Manuel si ritroverà a fronteggiare la vendetta delle donne del quartiere. Cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3? Scopriamolo insieme!

Un Posto al Sole Anticipazioni: ancora guai per Rosa!

Le ultime puntate di Un Posto al Sole hanno mostrato quanto le calunnie delle donne del quartiere abbiano danneggiato Rosa e il suo rapporto con Manuel. Il piccolo, infatti, si è risentito delle parole che ha sentito rivolte alla madre e al suo legame con Don Antoine e questo lo ha portato a diventare aggressivo e scontroso. Preoccupata per lui, Rosa si è confidata con Don Antoine e il parroco ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e in occasione di una delle sue omelie ha lanciato un messaggio alle perfide donne del rione. Anche senza rivolgersi direttamente alle donne che hanno calunniato Rosa, Don Antoine le ha invitate a riflettere sulle maldicenze messe in giro e a instaurare invece dialoghi di amore e fratellanza. Purtroppo, per Rosa i guai non sono ancora finiti: Luisa e le donne del quartiere che hanno sparso cattiverie sul suo conto, infatti, si sentiranno offese dalle parole di Don Antoine e decideranno di vendicarsi di Rosa!

Anticipazioni Un Posto al Sole: le donne del quartiere contro Rosa. Cosa avranno escogitato?

Le Anticipazioni non ci svelano nel dettaglio quali piani avranno in mente di attuare Luisa e le altre donne del quartiere, ma una cosa è certa: Rosa non è ancora al sicuro e per lei si prospettano giorni molto difficili. E, stando a ciò che è stato rivelato, la vendetta del gruppo delle donne del rione si abbatterà anche sulle persone che sono care a Rosa e che l'hanno sempre sostenuta. Dato che Don Antoine è inattaccabile e il piccolo Manuel è solo un bambino, è probabile che le donne del rione decideranno di rivolgere il loro astio verso altre due persone che sono state preziose per Rosa e che l'hanno sostenuta nei momenti di sconforto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia e Luca finiranno vittime delle calunnie di Luisa e delle sue amiche

Le prime vittime del nuovo piano di vendetta di Luisa e delle altre donne del quartiere saranno Giulia e Luca: l'ex signora Poggi è diventata per Rosa come una mamma e da sempre l'ha sostenuta e aiutata, offrendole un lavoro e la possibilità di rifarsi una vita lontano da Damiano e dai pericoli del rione. Grazie all'incoraggiamento di Giulia, Rosa ha riacquistato fiducia in sé stessa e ha provato anche a intervenire contro Luisa. Quest'ultima, avendo compreso l'importanza di Giulia per Rosa, deciderà di infastidire proprio lei e Luca, entrambi impegnati a far funzionare al meglio il Centro Ascolto. Stando a ciò che riportano le Anticipazioni, sembra che Luisa diffonderà calunnie anche sul conto di Luca, obbligandolo così a prendere una decisione drastica: abbandonare il Centro. Vista la situazione, Rosa potrebbe perdere la calma e decidere di affrontare a muso duro Luisa, ma rischiando questa volta di innescare una guerra nel quartiere che non sarà semplice placare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.